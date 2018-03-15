Putin: Mars'a yönelik uzay görevlerine 2019'da başlayacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Mars, Ay ve dış uzayı keşif misyonları kapsamında insanlı ve insansız bir dizi fırlatma işlemi yapacağını ve Mars'a yönelik insansız ilk fırlatma işlemini 2019'da yapmayı planladıklarını söyledi.

Andrey Kondraşov imzalı 'PUTIN' belgeselinde konuşan Rusya Devlet Başkanı, "Ay ve Mars'ı keşif programı çerçevesinde dış uzaya insanlı ve insansız fırlatışlar planlıyoruz. İlk misyon çok yakında. Mars misyonumuzu 2019'da gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi.

SPACE RACE: Vladimir Putin says Russia will go to Mars in 2019 pic.twitter.com/jhNhn9Weh3 — FOX & friends (@foxandfriends) March 15, 2018

​'AY'IN KUTUPLARININ YAKINLARINA İNİŞ YAPMAYA ÇALIŞACAĞIZ'

© AP Photo/ Jae C. Hong Elon Musk duyurdu: Mars'a test yolculukları başlıyor

Putin, Ay programı çerçevesinde Dünya'nın uydusunda su olma ihtimali olan kutup bölgelerini araştırmak istediklerini ifade etti.

Putin "Uzmanlarımız kutup yakınlarına iniş yapmaya çalışacak, zira buralarda su aramak için nedenler var. Orada yapılması gereken araştırmalar var. Bunun ardından diğer gezegenler ve dış uzay araştırmaları yerine getirilebilir" dedi.

​2011'DEN BU YANA MARS GÖREVİ PLANLANMIYORDU

Ruya, 2011 yılında Zenit füzesiyle Phobos-Grunt uzay aracını Mars'a göndermeye çalışmış ancak başarılı olamamıştı. Bunun ardından Rusya, Mars konusunda başka girişimlerde bulunmamış ama diğer ülkelerle işbirliği yapmıştı.

Rusya 2019 yılında Ay'ın güney kutbuna bir test inişi yapmayı planlıyor. Rusya tarafından 2040'lı veya 2050'li yıllarda Ay'da kalıcı bir üs de kurulabilir.