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    Stephen Hawking

    Hawking'in yayınlanmamış makalesi, çoklu evren gizemini çözebilir

    © AA/ FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA
    Bilim
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    76 yaşında hayatını kaybeden İngiliz fizik profesörü Stephen Hawking'in henüz basılmamış bir araştırma makalesi ortaya çıktı. Bazı uzmanlara göre, Hawking'in makalede bahsedilen yeni teorisi, başka evrenlerin varlığına dair gizemi aydınlatabilir.

    BBC Türkçe'nin İngiliz Times gazetesinden aktardığı habere göre, Belçika'daki KU Leuven Üniversitesi'nden Teorik Fizikçi Profesör Thomas Hertog, Hawking'le beraber yazdıkları makalenin bir bilim dergisi tarafından değerlendirilmekte olduğunu söyledi.

    Stephen Hawking
    © AA/ FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA
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    Makale, Hawking'in 1983'te yayınladığı Big Bang (Büyük Patlama) teorisinde bahsettiği çoklu evren teorisini bir adım öteye götürüyor.

    'Sonsuz Şişme'den Yumuşak Bir Çıkış' adı verilen makalede, çoklu Büyük Patlamaların izini sürmek için gereken uzay keşif araçlarının nelere sahip olması gerektiğiyle ilgili matematikçilere fikir veriyor.

    Prof. Hertog, bu yeni teoriyle ilgili Hawking'le ortak çalışma yürüttüklerini ve çalışmanın son onayını almak için ölümünden çok kısa bir süre önce Hawking'le buluştuklarını söyledi.

    Geçtiğimiz hafta yaşama gözlerini yuman ünlü İngiliz kuramcı Hawking, uzay bilimi, kara delikler ve kuantum fiziğiyle ilgili çalışmalarıyla biliniyordu.

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    Etiketler:
    uzay, Evren, bilim insanı, Times gazetesi, Stephen Hawking, Belçika, İngiltere
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