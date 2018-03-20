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    Çin-Pekin-asker

    Çin dünyanın en hızlı rüzgar tünelini yapıyor

    © AP Photo/ Ng Han Guan
    Bilim
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    Çin yeni kuşak süper hızlı uçaklarını geliştirme amacıyla dünyanın en hızlı rüzgar tünelini inşa etmekte olduğunu duyurdu.

    Çin ordusunun ABD’ye ulaşabilen yeni ve en güçlü kıtalararası balistik füze DF-41 alabileceği belirtildi
    © Fotoğraf: YouTube
    ‘Çin hipersonik planörlü balistik füze denedi’
    Çin resmi haber ajansı Şinhua, Çin'in 'dünyanın en hızlı hipersonik rüzgar tünelini' inşa etmekte olduğunu duyurdu.

    Rüzgar tünelleri test edilen objelere hava üfleyerek boşlukta uçar halde gözlemlenmesini sağlıyor. Tünel tasarımcılara aerodinamiği geliştirme veya yüksek hızlara erişen objelerin basınç noktalarını azaltma konularında yardımcı oluyor.

    'SES HIZININ 25 KATI HIZA ULAŞAN HAVA ARAÇLARINI TEST ETMEK İÇİN KULLANILABİLİR'

    Çin Bilimler Akademisi'ndeki Yüksek Sıcaklıktaki Gaz Dinamikleri Devlet Laboratuvarı'nda çalışan araştırmacı Han Guilai "265 metre uzunluğundaki tünel 25 Mach'a kadar, yani ses hızının 25 katı hızda seyahat edebilen hipersonik hava araçlarını test etmek için kullanılabilir" dedi.

    ​Şu anda en hızlı savaş uçakları ses hızının 2.5 katı hıza yani 2.5 Mach'a kadar çıkabiliyor.

    Şinhua haberinde ayrıca Çin Bilimler Akademisi'nin çoktan bir hipersonik uçağın Mach 5'ten Mach 9'a kadar hıza ulaşan mevcut rüzgar tünelinde simülasyonunun yapıldığını belirtti.

    HİPERSONİK FÜZE TEKNOLOJİSİNDE DE KULLANILABİLİR

    Uçak gemisi
    © REUTERS/ ABD Donanması/Matt Brown
    'Putin'in açıkladığı Kinjal hipersonik silahı, uçak gemilerini imha edebilir'
    Çin'in açıklaması bu ay Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rusya'nın yeni kuşak 'yenilmez' hipersonik füzelerini geliştirdiğini duyurduğu bir dönemde geldi.

    Japonya merkezli ' The Diplomat' adlı haber dergisinin iddiasına göre Çin aynı zamanda 'DF-17' adlı yeni kuşak hipersonik füzeye sahip. Derginin haberine göre Çin bu füzesini geçen sene denedi.

    ABD de yıllardır bu teknoloji konusunda araştırmalar yürütüyor.

    ABD Hava Kuvvetleri sahip olduğu ve 2012'de denemesini yaptığı X-51A Waverider kruz füzesinin Mach 6'dan (saatte 5.800 km) daha yüksek hızda ilerleyebildiğini açıklamıştı.

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    Etiketler:
    Rüzgar tüneli, Hipersonik, Çin Bilimler Akademisi, Han Guilai, Çin
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