Apple iki yıl sonra 'katlanabilir' iPhone’u piyasaya sürecek

Üst düzey bir Wall Street firmasının raporuna göre Apple hayal etmesi güç iPhone modelini 2020’de piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

© AP Photo/ Mark Lennihan Apple ve LG, katlanabilir akıllı telefon için güçlerini birleştirecek

Bank of America Merrill Lynch tarafından hazırlanan raporda, Tim Cook önderliğindeki teknoloji devi Apple'ın, 2020'de katlanabilir iPhone'u piyasaya süreceği belirtildi.

Analist Wamsi Mohan tarafından kaleme alınan raporda, şirketin iPhone OLED versiyonlarında 2018 yılında çok fazla değişiklik beklenmemesi gerektiği vurgulanırken "Kontrollerimiz Apple'ın tedarikçileriyle birlikte katlanabilir bir model üzerine çalıştıklarını gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

CNBC'de yer alan habere göre ilgili rapor, Apple'ın Asya'daki tedarikçileriyle yapılan görüşmelerin ardından hazırlandı. Apple, iPhone kullanıcılarını heyecanlandıran haberlerle ilgili yorum yapmayı reddetti.

Katlanabilir cihazların akıllı telefonlar teknolojisinde bir sonraki adım olduğu bir süredir dile getiriliyordu. Lenovo ve Samsung katlanabilir ekranlı konsept cihazlarını tanıttılar ve bazı şirketler patent de aldı ancak katlanabilir bir ürün henüz fiziki olarak üretilerek piyasaya sürülmüş değil.

© AFP 2018/ NOAH BERGER Apple bu yıl daha ucuz bir HomePod tanıtacak

Yaklaşık bir ay önce yayımlanan çalışma Apple müşterilerinin kullandıkları iPhone'dan tatmin olduklarını şimdilerde daha büyük ekranlı ve daha düşük fiyatlı cihazlar aradıklarını ortaya koydu.

Bu araştırmanın ardından Apple'ın 2018 içinde üç yenilikle müşterilerinin karşısına çıkacağı belirtiliyor. Fortune'da yer alan habere göre bu modellerden biri büyük ekranlı, biri daha düşük ücretli, bir diğeri ise iPhone X'in yükseltilmiş versiyonu olacak.