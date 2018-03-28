Bilim insanları insan vücudunda yeni bir organ keşfetti: İnterstitium

Araştırmaya göre, katmanlı yoğun bağ dokular aslında içi bir dizi sıvı dolu bölmeciklerden oluşuyor. Araştırmacılar bu içi sıvı dolu bölmeciklere 'interstitum' adını verdi.
Bu bölmecikler derinin altında bulunuyor ayrıca mide, akciğerler, kan damarları ve kasları kaplayarak hep birlikte bir ağ oluşturuyor ve güçlü ve esnek protein şebekesi ile destekleniyor.
Bilim insanları bu nedenle vücut genelinde birbirine bağlı olan bu bölmeciklerin bir organ olduğunu söylüyor.
ŞOK EMİCİ GÖREVİ GÖRÜYOR OLABİLİR
Araştırmayı yürüten ekip bu bölmeciklerin vücut dokularını zarar görmekten önleme amacıyla 'şok emici' görevi görüyor olabileceğini belirtiyor.
Mount Sinai Beth Israel Tıp Merkezi'nde çalışan Dr. David Carr-Locke ve Dr. Petros Benias yeni organ interstitium'un varlığına bir hastanın safra kanalında kanser bulguları ararken rastladı.
Oyukların daha önceki insan anatomisi biligileriyle çeliştiğini fark eden doktorlar, uzmanlığından yararlanmak için New York Üniversitesi'nden patolojist Dr. Neil Theise ile iletişim kurdu.
Bu organın sadece safra kanalı değil birçok önemli iç organı kapladığını tespit eden araştırmacılar, interstitum'un şok emici bir işlev görerek organları zarar görmekten koruyor olabileceğini belirtti.
KANSERİN YAYILIMINA IŞIK TUTABİLİR
Araştırmacılar incelemeleri sırasında tümörlerdeki kanser hücrelerinin instersitium yoluyla lenf sistemine geçebildiği yönünde bulgulara da rastladı.
Sıvıların vücutta serbestçe yol aldığı bir 'otoyol' rolü oynaması nedeniyle insterstitium'un birbirbirine bağlı hücreleri, kanserin vücuttaki yayılmasını kolaylaştıracak olumsuz bir yan etkiye yol açmış olabilir.
İnsterstitium'un yapısının iyica anlaşılması bilim insanlarının yeni kanser testleri geliştirmesinin önünü açabilir.
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