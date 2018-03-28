Bilim insanları insan vücudunda yeni bir organ keşfetti: İnterstitium

Bilim insanları insna vücudunda daha önce varlığı bilinmeyen yeni bir organ keşfetti. 'İnterstitium' adlı organın insan vücudundaki 80 organ arasında en hacimlisi olduğu ileri sürüldü. Bilim insanları bu organ üzerindeki çalışmaların kanserin insan vücudundaki yayılmasını daha iyi anlamayı sağlayacağını umuyor.

© Fotoğraf: Pixabay İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi

Independent gazetesinin haberine göre, bilim dergisi 'Scientific Reports' ta yayımlanan çalışmada , insan vücudunda daha önce bilinmeyen bir organ bulunduğu ve bunun insan vücudundaki organlar arasında en hacimlisi olduğu ileri sürüldü.

Araştırmaya göre, katmanlı yoğun bağ dokular aslında içi bir dizi sıvı dolu bölmeciklerden oluşuyor. Araştırmacılar bu içi sıvı dolu bölmeciklere 'interstitum' adını verdi.

Bu bölmecikler derinin altında bulunuyor ayrıca mide, akciğerler, kan damarları ve kasları kaplayarak hep birlikte bir ağ oluşturuyor ve güçlü ve esnek protein şebekesi ile destekleniyor.

Bilim insanları bu nedenle vücut genelinde birbirine bağlı olan bu bölmeciklerin bir organ olduğunu söylüyor.

ŞOK EMİCİ GÖREVİ GÖRÜYOR OLABİLİR

Araştırmayı yürüten ekip bu bölmeciklerin vücut dokularını zarar görmekten önleme amacıyla 'şok emici' görevi görüyor olabileceğini belirtiyor.

Mount Sinai Beth Israel Tıp Merkezi'nde çalışan Dr. David Carr-Locke ve Dr. Petros Benias yeni organ interstitium'un varlığına bir hastanın safra kanalında kanser bulguları ararken rastladı.

Oyukların daha önceki insan anatomisi biligileriyle çeliştiğini fark eden doktorlar, uzmanlığından yararlanmak için New York Üniversitesi'nden patolojist Dr. Neil Theise ile iletişim kurdu.

© AP Photo/ Stephan Savoia Bilim insanları kanseri öldüren bir ‘süper suikastçı’ keşfetti

Araştırmacılar vücut dokularını inceleyen geleneksel yöntemlerin yeni organın varlığının daha önce fark etmemesinin nedeninin, medikal mikroskopların lamlarının ayarlanması sürecinde sıvıların boşaltılması işlemini içermesi olduğunu, bu şekilde de organın yapısının yok edildiğini vurguladı.

Bu organın sadece safra kanalı değil birçok önemli iç organı kapladığını tespit eden araştırmacılar, interstitum'un şok emici bir işlev görerek organları zarar görmekten koruyor olabileceğini belirtti.

KANSERİN YAYILIMINA IŞIK TUTABİLİR

Araştırmacılar incelemeleri sırasında tümörlerdeki kanser hücrelerinin instersitium yoluyla lenf sistemine geçebildiği yönünde bulgulara da rastladı.

Sıvıların vücutta serbestçe yol aldığı bir 'otoyol' rolü oynaması nedeniyle insterstitium'un birbirbirine bağlı hücreleri, kanserin vücuttaki yayılmasını kolaylaştıracak olumsuz bir yan etkiye yol açmış olabilir.

İnsterstitium'un yapısının iyica anlaşılması bilim insanlarının yeni kanser testleri geliştirmesinin önünü açabilir.