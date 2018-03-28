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    Medikal mikroskop

    Bilim insanları insan vücudunda yeni bir organ keşfetti: İnterstitium

    JAY DIRECTO
    Bilim
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    Bilim insanları insna vücudunda daha önce varlığı bilinmeyen yeni bir organ keşfetti. 'İnterstitium' adlı organın insan vücudundaki 80 organ arasında en hacimlisi olduğu ileri sürüldü. Bilim insanları bu organ üzerindeki çalışmaların kanserin insan vücudundaki yayılmasını daha iyi anlamayı sağlayacağını umuyor.

    Bilim
    © Fotoğraf: Pixabay
    İnsan vücudunda yeni bir organ keşfedildi
    Independent gazetesinin haberine göre, bilim dergisi 'Scientific Reports' ta yayımlanan çalışmada, insan vücudunda daha önce bilinmeyen bir organ bulunduğu ve bunun insan vücudundaki organlar arasında en hacimlisi olduğu ileri sürüldü. 

    Araştırmaya göre, katmanlı yoğun bağ dokular aslında içi bir dizi sıvı dolu bölmeciklerden oluşuyor. Araştırmacılar bu içi sıvı dolu bölmeciklere 'interstitum' adını verdi.

    Bu bölmecikler derinin altında bulunuyor ayrıca mide, akciğerler, kan damarları ve kasları kaplayarak hep birlikte bir ağ oluşturuyor ve güçlü ve esnek protein şebekesi ile destekleniyor.

    Bilim insanları bu nedenle vücut genelinde birbirine bağlı olan bu bölmeciklerin bir organ olduğunu söylüyor.

    Yeni organ interstitium'un yapısı
    © Fotoğraf: Jill Gregory/ Mount Sinai Health System,
    Yeni organ interstitium'un yapısı

    ŞOK EMİCİ GÖREVİ GÖRÜYOR OLABİLİR

    Araştırmayı yürüten ekip bu bölmeciklerin vücut dokularını zarar görmekten önleme amacıyla 'şok emici' görevi görüyor olabileceğini belirtiyor.

    Mount Sinai Beth Israel Tıp Merkezi'nde çalışan Dr. David Carr-Locke ve Dr. Petros Benias yeni organ interstitium'un varlığına bir hastanın safra kanalında kanser bulguları ararken rastladı.

    Oyukların daha önceki insan anatomisi biligileriyle çeliştiğini fark eden doktorlar, uzmanlığından yararlanmak için New York Üniversitesi'nden patolojist Dr. Neil Theise ile iletişim kurdu.

    Kanser hücresi- Deney
    © AP Photo/ Stephan Savoia
    Bilim insanları kanseri öldüren bir ‘süper suikastçı’ keşfetti
    Araştırmacılar vücut dokularını inceleyen geleneksel yöntemlerin yeni organın varlığının daha önce fark etmemesinin nedeninin, medikal mikroskopların lamlarının ayarlanması sürecinde sıvıların boşaltılması işlemini içermesi olduğunu, bu şekilde de organın yapısının yok edildiğini vurguladı.

    Bu organın sadece safra kanalı değil birçok önemli iç organı kapladığını tespit eden araştırmacılar, interstitum'un şok emici bir işlev görerek organları zarar görmekten koruyor olabileceğini belirtti.

    KANSERİN YAYILIMINA IŞIK TUTABİLİR

    Araştırmacılar incelemeleri sırasında  tümörlerdeki kanser hücrelerinin instersitium yoluyla lenf sistemine geçebildiği yönünde bulgulara da rastladı.

    Sıvıların vücutta serbestçe yol aldığı bir 'otoyol' rolü oynaması nedeniyle insterstitium'un birbirbirine bağlı hücreleri, kanserin vücuttaki yayılmasını kolaylaştıracak olumsuz bir yan etkiye yol açmış olabilir.

    İnsterstitium'un yapısının iyica anlaşılması bilim insanlarının yeni kanser testleri geliştirmesinin önünü açabilir.

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    Etiketler:
    Kanser, Tıp, Keşif, Organ, New York Üniversitesi, Mount Sinai Beth Israel Tıp Merkezi, Dr. Neil Theise, Dr. Petros Benias, Dr. David Carr-Locke
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