ABD’li bilim adamları, hafıza performansını artıran yöntem geliştirdi

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Wake Forest Üniversitesi’nden Prof. Robert Hampson, "Bu çalışmayla tıp tarihinde ilk kez bilim insanları, hafıza şablonunu tanımlamayı başararak varolan anıyı daha iyi çalışır bir hale getirdi. Bu hafıza kaybının tedavisinde çok önemli bir ilk adım" ifadelerini kullandı.
Çalışmaya katılan hastalardan renkli blok gibi basit bir görüntü üzerine yoğunlaşmaları istendi. Daha sonra ekran karartılıp, bir süre sonra tekrar açıldı ve 5 görüntü arasından doğru olanı seçmeleri istendi. Araştırmacılar, görüntüsü tekrar oynatılırken hatırlama telkini yapılan şekille ilgili hafıza performansının yüzde 37 oranında arttığını kaydetti.
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