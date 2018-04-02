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    Tiangong-1

    Düşüş rotasında Türkiye'nin de olduğu 'Cennet Sarayı' okyanus üzerinde parçalandı

    © AP Photo/ Fraunhofer Institute FHR
    Bilim
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    Çin'in kontrolden çıkan uzay istasyonu 'Tiangong-1' (Cennet Sarayı) Dünya atmosferine yeniden girdi. Çin'de yapılan açıklamada istasyonun büyük çoğunluğunun Büyük Okyanus'un (Pasifik) güneyinde yandığı belirtildi.

    Cennet Sarayı-1
    © AA/
    '1 Nisan'da başınıza 'Cennet Sarayı' düşebilir'
    Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi'nden (CMSEO) yapılan açıklamada Tiangong-1'in, yerel saatle 08.15'te Dünya atmosferine Büyük Okyanus'un güneyi üzerinden girdikten kısa süre sonra büyük kısmının yandığı belirtildi.

    Yetkililer uzay istasyonunun tam olarak nereye düştüğünü belirtmedi ancak daha önce Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Tiangong-1'in büyük ihtimalle okyanus ya da deniz üzerinde parçalanmasının beklendiğini duyurmuştu.

    ESA istasyonun enkaz parçasının bir kişinin üzerine düşme ihtimalini 'bir yıl içinde bir kişiye yıldırım çarpmasından 10 milyon kat daha düşük' şeklinde nitelemişti.

    BBC'nin aktardığına göre Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nden astronom Jonathan McDowell uzay istasyonunun Tahiti'nin kuzeybatına düşmüş gibi gözüktüğünü belirtti.

    Şu anda istasyonun herhangi bir parçasının zarar görmeden Dünya yüzeyine ulaşıp ulaşmadığı bilinmiyor.

    Türkiye, İtalya, İspanya, Japonya, Kore uzay aracının infilak edebileceği yerler arasındaydı.

    10 metre uzunluğunda, 8 ton ağırlığındaki ​Tiangong-1, 2011 yılında Çin tarafından yörüngeye yollanmıştı. 

    Manuel ve otomatik kenetlenme sistemleri konusunda pratik yapma imkanı sunan istasyon 2016'da çalışmayı sonlandırmıştı.

    İstasyonu birden fazla kez Çinli taykonotlar ziyaret etmişti. İstasyona gidenler arasında Çin'in ilk kadın taykonotları Liu Yang ve Wang Yaping de vardı.

    1979 yılında NASA'nın Skylab isimli uzay aracı 80 tonluk kütlesi ile kısmi kontrol dışı olarak atmosfere girmişti. Bazı parçaları Avustralya'nın batısına düştü ama kimse bu olayda yaralanmadı.

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    Etiketler:
    Tiangong-1, NASA, CMSEO, Pasifik, Çin
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