SpaceX kargo kapsülü uzaya fırlatıldı

Roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na deney ve ihtiyaç malzemeleri taşıyan Dragon kargo kapsülünü Falcon roketiyle uzaya yolladı.

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, yaklaşık 2 bin 700 kilogram yük taşıyan kapsülün yerel saatle 16.30'da Florida eyaletindeki Cap Canaveral Hava Üssü'nden fırlatıldığını duyurdu.

Almost 5,800 pounds of science, supplies and cargo just left Earth at 4:30pm ET to head to humanity's orbiting lab — the @Space_Station. The @SpaceX #Dragon cargo vehicle is scheduled to arrive at its new orbital home on Wed. Details: https://t.co/LRl2843tfq pic.twitter.com/EwK92WUJmz — NASA (@NASA) 2 April 2018

​Çarşamba günü istasyona ulaşması beklenen kargo kapsülünün, UUİ'ye bir robot koluyla kenetlenmesi öngörülüyor.

LIFTOFF! Shooting into the sky at 4:30pm ET, @SpaceX's #Dragon cargo spacecraft leaves Earth packed with almost 5,800 pounds of @ISS_Research, science and crew supplies for @Space_Station. Watch: https://t.co/C8BIw7hGzo pic.twitter.com/mOpoJj4W4y — NASA (@NASA) 2 April 2018

​SpaceX, NASA adına UUİ'ye yaptığı 14. kargo nakliyatı olan seferde kullanılmış bir roket ve kapsül kullandı. Misyonda kullanılan Falcon roketi ve Dragon kapsülü, önceki kargo misyonunda kullanıldıktan sonra Dünya'ya geri dönmüştü.

Right on schedule, solar arrays have been deployed on the @SpaceX #Dragon cargo spacecraft as it heads to @Space_Station. Watch: https://t.co/C8BIw7hGzo pic.twitter.com/OjC13uB8zj — NASA (@NASA) 2 April 2018

​Şirket roket ve mekikleri yeniden kullanıma sokarak uzay yolculuklarının ve lojistik misyonların maliyetini düşürmeyi hedefliyor.

Uluslararası Uzay İstasyonunda NASA, Rusya Federal Uzay Ajansı, Japonya Uzay Araştırma Ajansı, Avrupa Uzay Ajansı ve Kanada Uzay Ajansı işbirliğiyle bilimsel çalışmalar yürütülüyor.