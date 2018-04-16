Zeytin Dalı Harekatı'nın oyunu yapıldı

TSK'nın Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattığı günlerde yapımına başlanan oyun, gerçek harita üzerinden oynanıyor. Bülbül, Şeran, Mabatlı, Cinderes ve Afrin merkez olmak üzere 5 bölümden oluşan oyunda, silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile Afrin'deki köylerin korunması, PYD/PKK'ya ait hedeflerin ve konvoyların vurulması gibi görevler yerine getiriliyor.

'Afrin SİHA' oyunu, IOS ve Android işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlara ücretsiz indirilebiliyor.

Arayüzlerinde Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Abdullah Öcalan'ın posterinin vurulması gibi TSK'nın SİHA ile imha ettiği hedeflerden gerçek görüntülerin olduğu oyun, tüm bölümlerin başarıyla tamamlanmasıyla Mehmetçik'in Afrin'de bayrak diktiği gerçek görüntülerle sona eriyor.

'5 GÖREVİ SİHA İLE YERİNE GETİRİYORSUNUZ'

Öğrencilerden Zekeriya Akgül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla oyunu yapmaya başladıklarını söyledi.

Oyunda, Türkiye'nin geliştirdiği yerli ve milli SİHA'nın kontrol edildiğini aktaran Akgül, şöyle konuştu:

"Yaptığımız 'Afrin SİHA' ismini verdiğimiz oyunda belirlenen 5 görevi yerli ve milli olan SİHA ile yerine getiriyorsunuz. Bu görevler bir terörist sığınağını bombalamak, terör konvoyunu imha etmek ve sivilleri korumak gibi görevlerden oluşuyor. Oyunda gerçek harita ile belirlediğimiz bölgeleri alarak ilerleme kaydediyorsunuz. Ele geçirilen her alan da yeşile boyanıyor. Her bölümün tamamlanmasıyla da arayüzde Afrin'deki operasyondan görüntüler yer alıyor. Oyunu okuldaki bölüm arkadaşım Ahmet Küçük ile yaptık. Lise öğrencisi kardeşim Eren ve bölümümüzde görev yapan Öğretim Görevlisi Mücahit Büyükyılmaz da bize oyunun belli kısımlarında destek verdi."

'MÜNBİÇ HARİTASINI DA EKLEYECEĞİZ'

© AP Photo / DELIL SOULEIMAN AA: ABD'de yeni bakan göreve başlayana kadar Menbiç görüşmeleri beklemeye alındı

Öğrencilerin Proje Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ali Osman Çıbıkdiken de öğrencilerin Zeytin Dalı Harekatı bitmeden oyunu tamamlamak için çok çalıştıklarını anlattı.

Bunu başardıklarını, oyunun kullanıcılar tarafından mobil cihazlara indirilebildiğini ifade eden Çıbıkdiken, şunları kaydetti:

"Oyunu şu an Android ve IOS işletim sistemine sahip tüm mobil cihazlara ücretsiz olarak indirmek mümkün. Oyunda, harekatta bizim için stratejik öneme sahip SİHA ile verilen 5 görevi yapıyorsunuz. Oyunun adını harekatın ismine binaen Afrin SİHA olarak belirledik. Oyunda, sonraki hedefimizle ilgili küçük bir bilgi de yer alıyor. İnşallah TSK'nın başarılı operasyonlarıyla oyunumuzun sonraki bölümlerini açarak Münbiç haritasını da ekleyeceğiz."