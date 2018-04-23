İnsanın ataları, '3.6 milyon yıl önce dik yürüyordu'

İnsanın evrimiyle ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Tanzanya'da bulunan ayak izlerine göre iki ayak üzerinde dik yürümeye başlanması 3.6 milyon yıl öncesine gidiyor.

© AFP 2018 / SOREN ANDERSSON Aziz Sancar: Evrim gerçektir ve inanç meselesi değildir

İnsanın atalarının iki ayakları üzerinde dimdik mi yoksa maymunlar gibi eğilerek mi yürüdğü bilim alemini en meşgul eden sorulardan biri.

San Diego'da düzenlenen Deneysel Biyoloji Konferansı kapsamında Amerikan Anatomistler Derneği'nin yıllık toplantısına sunulan bir araştırmaya göre iki ayak üzerinde dimdik yürüme sanılandan çok daha geriye, modern insanın öncülerinin ortaya çıkmasının çok öncesine gidiyor olabilir.

TANZANYA'DAKİ AYAK İZLERİ

Evrimci antropolog David Raichlen ile Arizona Üniversitesi'nden meslektaşlarının araştırmasına göre yakın zamanda Tanzanya'nın Laetoli bölgesinde saptanan 3.6 milyon yıllık insansı hominini ayak izleri, hominini türünün iki ayağı üzerinde dik yürüdüğüne işaret ediyor.

HOMİNİNİ GRUBUNA AİT

Bu ayak izlerine göre insanlar, şempanzeler, bonobolar ve tüm bu canlıların bütün türleri, ataları ve soyu tükenmiş kuzenlerinin bulunduğu, sadece gorillerle bunların soyu tükenmiş ataları ve kuzenlerinin dışlandığı hominini grubu, hemen bugün bizim yürüdğümüz gibi yürüyordu.

Bugünkü insanın ait olduğu Homo sapiens sapiens türü ancak 200.000-300.000 yıl önce ortaya çıktı.