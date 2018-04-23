İnsanın ataları, '3.6 milyon yıl önce dik yürüyordu'

San Diego'da düzenlenen Deneysel Biyoloji Konferansı kapsamında Amerikan Anatomistler Derneği'nin yıllık toplantısına sunulan bir araştırmaya göre iki ayak üzerinde dimdik yürüme sanılandan çok daha geriye, modern insanın öncülerinin ortaya çıkmasının çok öncesine gidiyor olabilir.
TANZANYA'DAKİ AYAK İZLERİ
Evrimci antropolog David Raichlen ile Arizona Üniversitesi'nden meslektaşlarının araştırmasına göre yakın zamanda Tanzanya'nın Laetoli bölgesinde saptanan 3.6 milyon yıllık insansı hominini ayak izleri, hominini türünün iki ayağı üzerinde dik yürüdüğüne işaret ediyor.
HOMİNİNİ GRUBUNA AİT
Bugünkü insanın ait olduğu Homo sapiens sapiens türü ancak 200.000-300.000 yıl önce ortaya çıktı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)