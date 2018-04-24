Farelere insan beyni hücreleri aşılandı

ABD’li bilim insanları, farelere insan beyni hücrelerini aşıladı ve davranışlarının nasıl değiştiğini inceledi. Araştırmanın sonuçları Nature Biotechnology dergisinde yayınlandı.

© Flickr / A Health Blog İnsan beyni gibi çalışan bilgisayar çipi geliştirildi

Ancak ‘insan' beynine sahip farelerin davranışları normalden farklı değildi. İlk başta denekler hafıza testinden daha iyi sonuçlar almaya başladıysa da sonuç itibariyle standart göstergelere geri döndüler.

Bilim insanları, araştırma sonuçlarının rejeneratif tıpta devrim yaratabileceğini düşünüyor: yetiştirilen hücreler insanlara aşılamak için kullanılabilir.