Ural’da bulunan şeytan heykeli dünyanın ilk medeniyeti ile bağlantılı olabilir https://t.co/nzxX4gZWkw pic.twitter.com/sHReT2Nxdc— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 29, 2018
SHİGİR İDOLÜ
1894'te Rusya'daki Ural Dağları’nın yakınlarındaki Yekaterinburg bölgesinde altın arayan madenciler tarafından bir bataklıkta ortaya çıkarıldı. Yerel arkeologlar, ağaçtan kesilerek yapılmış, üzerinde şeytani kol ve yüz görüntülerinin yer aldığı 5 metreyi geçen tek parça heykeli inceledi ve radyokarbon analiziyle yaşının 8 ile 9 bin yıl arasında olduğunu tahmin etti.
HEYKELİN GERÇEK YAŞI ORTAYA ÇIKTI
Shigir İdolü’nün önce ormanı ‘tabu’laştıran bir sembol olabileceği düşünülmüş, daha sonra dini ritüel ya da ata ruhlarına hürmet için yapılmış olabileceği ileri sürülmüştü. Jilin ve diğer Rus arkeologlarsa, Shigir İdolü’nün kötü ruhların ve onları yöneten orman şeytanının stilize tasviri olduğunu düşünüyor. Heykelin yaşınınsa daha önce tespit edilen yaştan da daha fazla olduğu, putun yaklaşık 11 bin 600 yıl önce yapıldığı ortaya çıktı.
Arkeologlar, böylelikle putun tarihi algıları değiştirdiğini ve 1960’lı yıllarda Şanlıurfa'daki Göbeklitepe'de bulunan T biçiminde yontulan insan şekilli taşlarla aynı dönemde yapıldığının tespit edildiğini duyurdu.
Shigir Idolü ile Göbeklitepe'nin anıt taşları arasında açık benzerlik olduğunu savunan Thomas Terberger, "İlk anıtsal ritüel yapıları olarak nitelendirilen Türkiye'deki taş ritüel yapıları ile bu heykel benzerlik gösteriyor" ifadelerini kullandı.
MEDENİYETİN DOĞUŞU
En önemli farksa, Anadolu insanının çiftçilikle uğraştığı düşünülürken Shigit İdolü’nü yapan kişilerinse ancak avcı-toplayıcılar olduğuna kesin gözüyle bakılması.
Medeniyetin, dinin ve kültürün doğuşu geleneksel olarak tarımın ortaya çıkmasıyla ilişkilendiriliyor. Rus ve Alman arkeologların keşfiyse bu fikri sorgulayarak, medeniyetin ve kültürün nasıl ortaya çıktığı konusunda yeni düşünceleri ortaya koyuyor.
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