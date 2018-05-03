Hubble Teleskobu'yla Güneş Sistemi dışındaki gezegende büyük keşif

© Fotoğraf : NASA Hubble Teleskobu en uzak yıldız gözlemini yaptı

Hubble Uzay Teleskobu'nun kızıl ötesi spektrometre enstrümanını kullanan uluslararası araştırma ekibi, Dünya'dan 200 ışık yılı uzaktaki WASP-107b öte gezegenin atmosferinde helyum olduğunu belirledi.

Araştırmaya önderlik eden İngiltere'nin Exeter Üniversitesinden doktora öğrencisi Jessica Spake, bulgunun önemini şu sözlerle dile getirdi: "Helyum, hidrojenin ardından evrende en fazla rastlanan ikinci element. Güneş Sistemi'nde Jüpiter ve Satürn gezegenleri çoğunlukta helyumdan oluşuyor ancak bugüne kadar yapılan araştırmalarda öte gezegenlerde helyuma rastlanamamıştı."

The @NASA/ @ESA Hubble Space Telescope detects helium in the atmosphere of an exoplanet for the first time. (artist's impression) https://t.co/x2MKcdIsfg pic.twitter.com/31cudQWnRW — HUBBLE (@HUBBLE_space) 2 Mayıs 2018

Bugüne kadar mor ötesi ve optik dalgalarda yapılan ölçümlerin daha uzaktaki öte gezegenlerin bileşenlerine nüfuz etmeye olanak vermediğini ifade eden Spake, kızıl ötesi ölçümler sayesinde bunun mümkün hale geldiğini belirtti.

Spake, Dünya'nın atmosferinin üst kısımlarında helyum bulunduğuna dikkati çekti ve kızıl ötesi ölçümlerin Dünya büyüklüğündeki öte gezegenlerin atmosferlerinin incelenmesinde faydalı olacağını kaydetti.

WASP-107b bugüne kadar keşfedilen öte gezegenler arasında en düşük yoğunluğu olanlardan biri. Jüpiter ile aynı boyutlarda olan gezegen onun yalnızca yüzde 12'si kadar kütleye sahip. Gezegenin atmosferi çok geniş olduğundan her milyar yılda atmosfer gazlarının yüzde 0.1 ila yüzde 4'ü uzay boşluğunda yok olduğu tahmin ediliyor.

Araştırma sonuçları 'Nature' dergisinde yayımlanırken, keşif sosyal medyada da heyecan uyandırdı.

'​Enzo Tanos' adlı kullanıcı ise 'İlk defa öte gezegenlerde helyum bulundu ama orada uzaylılarla konuşmayalım çünkü orası 572 derece' şeklinde yorum yaptı.

First time #helium was found in an #exoplanet's atmosphere, but let's not talk aliens here. It's 932 degrees F over at #WASP107B.https://t.co/sGYrxeX6oh — Enzo Tanos (@thirdstringPG) 2 Mayıs 2018

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