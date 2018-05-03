Rus bilim insanları, elektronik aygıta kişinin cinsiyetini yazdığı metinden tanımayı ‘öğretti’

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi (MEPhI), Ulusal Araştırmalar Merkezi Kurçatov Enstitüsü ve Voronej Devlet Üniversitesi’nden bir grup bilim insanı bir bilgisayarın, bir kişinin yazdığı metne dayanarak yüzde 80 doğruluk payıyla insanın cinsiyetini tanımasını sağlayan bir yöntem geliştirdi.

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Bilgisayar dilbilimi alanında Rusya Bilim Vakfı’nın desteğiyle gerçekleştirilen bu araştırmanın sonuçları, Procedia Computer Science dergisinde yayınlandı.

Çok sayıdaki bilim araştırmalarının sonuçları, bir insanın başta cinsiyeti, psikolojik özellikleri, öğrenim düzeyi olmak üzere bazı temel kişisel bilgilerinin yazdığı metne kaçınılmaz bir şekilde yansıdığını ortaya koydu. Bu alanda çalışmalar yapan uzmanlar, metnin farklı parametrelerine dayanarak insan kişiliğinin çeşitli özelliklerini tespit etmek amacıyla matematiksel modeller oluşturuyor.

Rus bilim insanları, yaptığı araştırmada metinlerin analizi için yapay sinir ağlarının kullanımıyla uygulanan çeşitli makine öğrenme yöntemlerinin etkinliğini inceledi.

'BİR SONRAKİ HEDEFİMİZ CİNSİYETİNİ BİLİNÇLİ OLARAK GİZLEYEN KİŞİLERİN CİNSİYETİNİN TESPİTİ'

© AFP 2018 / CARL DE SOUZA ‘Kadınlar seks sırasında çorap giydiğinde orgazm olasılığı artıyor’

Araştırma, metni yazan kişinin cinsiyetinin saptanması için gerek makine öğrenme metotları gerekse derin öğrenme sinir ağlarına dayanılarak gerçekleştirildi. MEPhI Öğretim Üyesi Aleksander Sboyev, yapılan araştırmanın sonuçlarını Sputnik’e değerlendirerek, ‘Metin yazarı cinsiyetini kasıtlı olarak gizlemediği takdirde, gelişmiş yapay sinir ağları yöntemleri sayesinde metni yazan kişinin cinsiyetini tanıması konusunda önemli başarılar elde ettik. Sonraki hedefimiz, yazarın cinsyetinin bilinçli olarak gizlenmesi durumunda tespitinde daha yüksek sonuçlara ulaşmak’ ifadelerini kullandı.

Bu arada tanışma sitesinde yayınlanan ve yazarının bilinçli olarak karşı cinse ait olan ismi kullandığı aşağıdaki metinlerde yapay sinir ağı tarafından yüzde yüz doğruluk payıyla hile ortaya çıkarıldı.

© AP Photo / Invision/Joel Ryan Erkekler sarışınları beğeniyor, ama esmerlerle evleniyor

Yapay sinir ağının bir kadın tarafından yazıldığını tespit ettiği metine şöyle bir örnek gösterildi: "Ben sportif, yakışıklı ve bakımlı bir erkeğim, 30 yaşındayım. Petrol ve doğalgaz alanında faaliyette bulunan büyük bir şirkette iyi bir pozisyonda çalışıyorum, bir hayli yüksek maaş alıyorum. Moskova’da bir daire ve İtalya köylerinden birinde küçük, ama sevimli bir yazlık sahibiyim. Futbol meraklısıyım. Hafta sonları geziler yapmayı, yeni yerleri keşfetmeyi severim, sürekli evde oturan kadınlardan hiç hoşlanmam. Sevebileceğim kadının alçak gönüllü, bakımlı ve güzel olması gerekiyor. Hayata ortak bakış açımız, noktalarımız olmalı, ayrıca kadın kıskanç olmamalı. Aldatılmayı affetmem. Çiftin her ikisinin çalışıp para kazanması gerektiği kanısındayım, ayrı bütçe ve hesap olmasından yanayım."

© AP Photo / Marcio Jose Sanchez/File Erkekler pornoyla ne kadar erken tanışırsa o kadar cinsiyetçi oluyor

Bir erkek tarafından yazıldığı tespit edilen metne örnek ise şöyle: "Merhaba! Son derece sinirliyim! Neden bize bunu yapıyorsunuz?! Biz de insanız, hepimiz eşitiz! Cinsiyetçi misiniz? Buna dayanamam artık! Arabanı kırarım! Benden kork, şerefsiz! Bu işin sonu böyle olacak, bunu bil."

Bu araştırmanın sonuçları, metni yazan kişinin cinsiyetinin tanınması için yapay sinir ağları ve derin öğrenme yöntemlerinin kullanılmasını öngören yaklaşımın son derece etkili olduğunu gösterdi. Şu an araştırmacılar bu yöntemlerle kişinin yaşını öğrenme hedefi üzerinde çalışıyor.