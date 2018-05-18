‘Yapay zekanın babası': İşbirliği olmazsa savaş benzeri bir rekabet ortaya çıkar

© AA / Yapay zeka yakında insanlardan daha iyi roman yazabilecek

Yapay zeka teknolojisinin öncüsü olarak kabul edilen Jurgen Schmidhuber, gelecekte robotların insanlardan daha akıllı hale geleceğini ancak yine de insanoğlunun bundan fayda sağlayabileceğini söyledi.

Ünlü araştırmacı, insanların teknolojiden korkmaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

Konuyla ilgili ürpertici uyarılar, son olarak yapay zeka tehlikesinin nükleer savaş başlıklarından çok daha büyük bir tehlike olduğunu iddia eden Tesla'nın kurucusu Elon Musk tarafından dile getirildi.

‘DİĞER YAPAY ZEKALARLA İLGİLENECEKLER'

CNBC'ye açıklamada bulunan Schmidhuber, korkularını yersiz bulduğu Musk ile saatlerce konuştuğunu ve ona "Yapay zeka bir noktada bizden daha akıllı olacak ve insana ilgisini kaybedecek" dediğini aktardı.

"Laboratuvarlarımızda zaten sadece körü körüne insanların söylediklerini yapmayan ve

kendi hedeflerini yaratan robotlarımız var" diyen Schmidhuber, gelecekte yapay zekanın insanla değil daha çok diğer yapay zekalarla ilgileneceği tahmininde bulundu.

© AFP 2018 / Fabrice COFFRINI Yapay zeka halüsinasyon görebiliyor

Ünlü uzman, tüm yapay zeka araştırmalarının yüzde 95'inin insan yaşamını daha uzun, daha sağlıklı ve daha mutlu bir hale getirerek iyileştirmekle ilgili olduğunu belirtti.

Schmidhuber geri kalan araştırmaların yüzde 5'inin alana ilişkin olduğunu kabul etse de, endişelenecek bir neden olmadığını savundu.