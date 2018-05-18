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    Wikipedia

    Bakan Arslan'dan Wikipedia açıklaması: Sürekli görüşüyoruz, adım atmadılar

    © AP Photo / Eric Risberg
    Bilim
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    Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Wikipedia'nın açılıp açılmayacağına ilişkin, "Sistemleri gönüllü editörlük üzerinden yürümesine rağmen Türkiye'den müdahale etmek isteyen editörleri engellediler. Mahkeme karar aldı, yayınlar durduruldu. Tekrar açılması adına sürekli görüşüyoruz" dedi.

    Wikipedia
    © AFP 2018 / LIONEL BONAVENTURE
    İYİ Parti'den Wikipedia açılışına davet
    Dünyanın her yerinde olduğu gibi ülke insanının da Wikipedia'yı kullanmasını istediklerini söyleyen Arslan, Bakanlık ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) olarak gönüllü editörler tarafından hataların düzeltilmesine izin verilmesini talep ettiklerini ifade etti.

    Arslan, "Sistemleri gönüllü editörlük üzerinden yürümesine rağmen Türkiye'den müdahale etmek isteyen editörleri engellediler. Uyardık, gereğini yapmadılar. Mahkeme karar aldı, karar çerçevesinde yayınları durduruldu. Biz, tekrar yayınların açılması adına sürekli görüşüyoruz. Çünkü ülkemiz insanına bir yerden hizmet gelecekse bu hizmetin devam etmesini istiyoruz. Fakat bugüne kadar mahkeme kararlarını uygulamak, editörleri serbest bırakmak ve hatalı bilgilerin düzeltilmesi yönünde bir adım atmadılar. Adımı attıkları andan itibaren mahkemeler de gerekli düzeltici kararları alır, biz de gerekli uygulamayı yaparız" diye konuştu.

    '5 SEÇİMDE SİBER GÜVENLİK KONUSUNDA ÖNEMLİ SINAVLAR VERDİK'

    Wikipedia
    © AFP 2018 / John MACDOUGALL
    Wikipedia'dan Türkiye açıklaması: İçerikleri biz kontrol etmiyoruz
    Bakanlık olarak seçim döneminde sağlıklı hizmet verebilmek adına teyakkuz halinde olduklarını, birçok bakanlık, kurum ve kuruluşla koordineli çalıştıklarını anlatan Arslan, daha önceki 5 seçimde özellikle bilgi güvenliği ve siber güvenlik konularında önemli sınavlar verdiklerini söyledi. Arslan, şunları söyledi:

    "Biz, 'bu sınavları nasıl olsa verdik, bu tecrübe bize yeter' demiyoruz. Bu sektördeki kötü niyetliler de teknolojinin gelişmesine bağlı olarak kendi kullandıkları yöntemleri, mecraları çok daha geliştiriyorlar. Çok daha üst seviyede art niyetli ataklar yapabilirler. Biz de arkadaşlarımızla buna hazırlıklı olmak adına çalışmalarımızı hem güncelliyoruz hem de son teknoloji dahil olmak üzere donanımlarımızla hizmet veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Vatandaşın iradesinin sandığa sağlıklı, eksiksiz ve hatasız erişebilmesi adına hükümet olarak nasıl ki çalışmalar yapıyorsak, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın iştigal alanıyla ilgili de gerekenleri yapıyoruz. Ekiplerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında."

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    Etiketler:
    Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Wikipedia, Ahmet Arslan, Türkiye
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