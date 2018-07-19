Diyetisyenlerin önerdiği Delboeuf’un zayıflama üzerinde etkisi olamayabilir

Delboeuf yanılsamasının etkisini sorgulayan bir araştırma bu yöntemin sanıldığı gibi bir etkisi olmayabileceğine işaret ediyor.

© Flickr / Alexa Clark Rusya’dan diyet yapanları uyaran buzdolabı

Yapılan son araştırmalardan biri, uzmanlar tarafından diyet için sıklıkla tavsiye edilen Delboeuf yanılsaması yönteminin yani daha küçük tabakta yemek yemenin beyni yanılttığı iddiasının gerçek olmayabileceğini ortaya koydu.

Diyet söz konusu olduğunda bu illüzyon, küçük bir tabak yiyecekle doldurulduğunda beynin yemeğin miktarını daha çokmuş gibi algılayacağını ve dolayısıyla kişinin doymuş hissedeceğini ifade ediyor. Aynı miktarda yemeğin daha büyük bir tabağa konulması ise miktarın az olduğu algısı yaratarak daha fazla yemek yenilmesi eğilimi yaratıyor.

İsrail'deki Benge Gurion Üniversitesi'nden bilim insanları yaptıkları araştırmada Delboeuf yanılsaması ve gıda arasındaki bu ilişkiyi sorguladılar.

Sonuçları Appetite dergisinde yayımlanan araştırmada, deneyden bir saat önce yemek yemiş veya üç saattir yememiş olan katılımcılar üzerinde Delboeuf yanılsaması test edildi.

© AP Photo / Rogelio V. Solis 'Diyet yapanlar hicaz makamı dinlesin'

Ardından katılımcılara illüzyonun kullanıldığı, tepside pizza ve daireler içindeki siyah daireler, lastikler üzerindeki jant kapakları gibi bazı nesnelerin görüntüleri gösterildi. Katılımcılardan pizzanın boyutlarını karşılaştırmaları istendiğinde yoksun grup aç olmayanlara göre daha doğru tahminlerde bulundu.

Bu sonuç, beynimizi tabakların boyutu aracılığıyla illüzyon yaratarak daha az yemeye ikna etme çabalarının etkisiz olduğunu ortaya koydu.

İngiliz Diyetisyen Derneği'nin sözcüsü Aisling Pigott, Newsweek'e yaptığı değerlendirmede çalışmanın göreceli olarak küçük olduğunu, ancak kilo vermenin ve kilo verme yönetiminin karmaşıklığını vurguladığını söyledi.