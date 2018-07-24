Samsung, yeni akıllı saati Galaxy Watch’ı kendisi sızdırdı

Samsung, resmi olarak Galaxy Note 9 ile beraber tanıtacağı yeni akıllı saat modeli Galaxy Watch‘ı kendisi sızdırdı.

Son yıllarda Samsung‘un hemen her ürünü resmi lansmanlardan önce ortaya çıkıyor. Birçok farklı kaynak şirketin modellerine önceden erişim sağlıyor ve tüm bilgileri elde ediyor.

Log'dan Can Tunçer'in haberine göre, bu sefer sızıntının kaynağında direkt olarak Samsung‘un kendisi yer alıyor. Kısa süre önce yanlışlıkla yeni akıllı saati Galaxy Watch‘ı sızdıran firma, modele ilk bakışı erken atmamıza imkan tanıyor. Beklenenden çok da farklı görünmeyen model, karşımıza 'roze altın' rengiyle çıkıyor.

© Fotoğraf : samsung.com Galaxy Watch, dijital asistan Bixby desteğine sahip olacak ve bünyesinde 470 mAh pil taşıyacak.

© REUTERS / Dado Ruvic Samsung, Apple'a 539 milyon dolar tazminat ödeyecek

Modelin esas farkı tasarım değil teknik tarafta taşıyacağı görülüyor. Baktığımız zaman model iki farklı boyutta geliyor. Burada bir modelin 1,2 inç, diğerinin ise 1,3 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Geçtiğimiz gün kesinleştiği kadarıyla 24 Ağustos tarihinde satışa çıkacak model Android Wear (WearOS) değil Tizen 4.0 işletim sistemiyle geliyor. LTE destekli bir versiyonu da bulunan Galaxy Watch, dijital asistan Bixby desteğine sahip olacak ve bünyesinde 470 mAh pil taşıyacak.