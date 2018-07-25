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12:39 25 Temmuz 2018
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    Uçan araba simülasyonu

    ABD'de uçan araba sürücü eğitimleri başladı

    © AFP 2018 / Emmanuel Dunand
    Bilim
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    Google'ın kurucu ortağı Larry Page'in sahibi olduğu Kitty Hawk, ABD'nin Las Vegas kentinde uçan araba sürüşü eğitimi için bir tesis kurdu. Uçan araba, son derece hafif kategorisinde yer aldığı için pilotluk lisansı gerektirmiyor.

    Kalaşnikof,uçan arabasını tanıttı
    © Sputnik / Press service of Kalashnikov Concern
    Kalaşnikof'tan uçan araba tanıtımı
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    BBC teknoloji yazarı Dave Lee'nin haberine göre eğitimler sadece uçan arabaların sürüşüne değil bir şeylerin ters gitmesi halinde neler yapılması gerektiğine dair provaları da içeriyor.

    Kurs iki önemli kontrol başlığında; irtifa kontrolü ve yönü idare etmek konusunda temel bir simülasyon eğitimiyle başlıyor. İkinci aşamada ise gerçek ancak yere sabitlenmiş bir uçan arabaya geçiliyor. Bu aşama kişilerin araçta olmakla ilgili yaşayabileceği olası gerilim ya da heyecanı gidermek üzere tasarlanmış denemeler içeriyor.

    Katılımcılara sonraki aşamada acil durum senaryoları üzerinden eğitim veriliyor. BBC'nin aktardığına göre ekip bu senaryolardan biri için küçük plastik toplarla doldurulmuş bir havuz kurmuş. Bu havuzda, suya baş aşağı iniş halinde araçtan çıkış için pratikler yapılıyor.

    91 KİLONUN ÜZERİNDEKİ KİŞİLER UÇAMIYOR

    Araç sadece bir kişilik ve bu yılın başında kamuoyuna açıklanana kadar çalışmalar gizli yürütülüyordu. Aslında büyük bir drone olan araçta on motor bağımsız olarak 10 pervaneye güç veriyor. Şirketin bir uçan arabayı elektrikli otomobille aynı fiyata 40 —50 bin dolara satacağı tahmin ediliyor. Test uçuşları şimdilik bir göl üzerinde yapılıyor çünkü kalabalık alanlar üzerinde ya da gece vakti uçuş yapması yasal değil.

    Kitty Hawk'ın baş mühendislerinden Todd Reichert, BBC'ye yaptığı açıklamada gerekli yasal düzenlemeler konusunda resmi kurulmalarla çalışmaların zaman alacağının altını çiziyor. 113 kilogram ağrılığındaki uçan araba, ABD Havacılık Otoritesi'nin ‘son derece hafif' kategorisinde yer aldığı için sürücülerin bir pilot lisansına sahip olmaları gerekmiyor. Ancak 91 kilonun üzerindeki kişilerin uçmasına izin verilmiyor.

    Etiketler:
    Uçan araba, Kitty Hawk, ABD Havacılık Otoritesi, BBC, Todd Reichert
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