Rus bilim insanlarından, MR'ın kanser teşhisinin yanı sıra tedavisinde de kullanılması için yeni adım

Rusya Ulusal Nükleer Araştırmalar Üniversitesi'nden (MEPhI) bilim insanları, manyetik rezonans görüntüleme (MR) için biyoçözünür silikon nanopartiküller yardımıyla, onkolojik hastalıkların teşhisi ve tedavisinde kullanılabilecek yeni bir tür kontrast madde türü geliştirdi.

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Journal of Applied Physics dergisinde yayımlanan makaleye göre, MEPhI'den bilim insanları MR için yeni bir kontrast madde (organların daha iyi görüntü vermesini sağlayan ilaçlar) türü geliştirdi. Geliştirilen bu yeni kontrast madde türü ile hem teşhis hem tedavi sağlanabiliyor. Konuyla ilgili konuşan MEPhI ve Moskova Devlet Üniversitesi'nden Profesör Viktor Timoşenko, geliştirdikleri maddenin nanoterapi alanındaki gelişmelerden bir örnek olduğunu söyledi.

Timoşenko "MR, onkolojik hastalıkların tedavisinde sıklıkla kullanıldığı için, hastalıkların tedavisinde de kullanılabilecek yeni bir kontrast madde türünün geliştirilmesi modern tıp için çok önemli bir adım" dedi.

Timoşenko'ya göre, nanoterapi maddeleri toksik olmamakla birlikte, organizmayla uyumlu olmalı, ayrıca bağışıklık sistemi için ‘görünmez' olmalı. Zira, bağışıklık sistemi nanoterapi maddelerini fark ettiğinde onları yok ediyor.

MEPhI Biyotıp Fizik Mühendisliği Enstitüsü Nanoterapi Laboratuvarı uzmanlarına göre de hasarlı hücrelerin tespiti için silikon nanüpartiküllerin kullanılması, kanserin nanoterapi ile tedavisinde en ümit vaat eden yöntemlerden biri. Zira bu nanopartiküller vücut için zararlı değil, ayrıca 42 santigrat derecenin üzerine kadar ısıtılarak kanser hücrelerinin lokal olarak yok edilmesini sağlayabiliyor.