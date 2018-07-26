Samsung'dan 'esnek ekran' patenti

Samsung uzun süredir katlanabilir ve esnek ekranlar üzerinde çalışıyor ve firma, ilginç patent başvuruları yapmaya devam ediyor. Markanın ilk esnek ekranlı telefonunun 2019'da geleceği tahmin ediliyor. Mart ayında WIPO'ya (World Intellectual Property Office) başvurusu yapılan ve yeni ortaya çıkan patent, telefonun etrafını bir çarşaf gibi saran esnek bir ekranı gösteriyor.
Tabii ki ekranın arka kısmını kamerayı kontrol etmek için de kullanmak mümkün görünüyor. Patent ayrıca ekranın kıvrımlı katlanan kısmında müzik ve video oynatma kontrolleri (oynat, duraklat, geri/ileri sar) yanı sıra bildirimler, telefon kilidi gibi özelliklerin bulunabileceğini gösteriyor.
Alınan bu patentlerle ilgili olarak, Samsung'un hayata geçirmese de farklı telefon fikirlerinin patentlerini elinde tutmak istediği yorumları yapılıyor.
Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy X'in ise esnek bir ekrana sahip telefonların amiral gemisi olması bekleniyor.
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