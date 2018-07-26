Samsung'dan 'esnek ekran' patenti

Samsung'un Mart ayında WIPO'ya (World Intellectual Property Office) başvurusu yapılan ve yeni ortaya çıkan patenti, telefonun etrafını bir çarşaf gibi saran esnek bir ekranı gösteriyor.

Samsung uzun süredir katlanabilir ve esnek ekranlar üzerinde çalışıyor ve firma, ilginç patent başvuruları yapmaya devam ediyor. Markanın ilk esnek ekranlı telefonunun 2019'da geleceği tahmin ediliyor. Mart ayında WIPO'ya (World Intellectual Property Office) başvurusu yapılan ve yeni ortaya çıkan patent, telefonun etrafını bir çarşaf gibi saran esnek bir ekranı gösteriyor.

Samsung tarafından alınan, esnek ekranlı telefon patenti

Chip'te yer alan habere göre, patentte görülen cihazın iki yüzünü de kapsayan tek bir ekran var, ancak ekranın arka tarafa uzanan kısmı 3/1 oranında daha küçük. Buradaki amaç, arka kamerayla selfie çekebilmek, telefon yüz üstü dururken bildirimler, saat ve belki özel uygulama kontrollerine erişim sağlamak gibi görünüyor. Böyle bir telefonda mutlaka sadece arka kamera bulunacaktır, ancak bu tek kamera normalden daha kaliteli olacaktır.

Tabii ki ekranın arka kısmını kamerayı kontrol etmek için de kullanmak mümkün görünüyor. Patent ayrıca ekranın kıvrımlı katlanan kısmında müzik ve video oynatma kontrolleri (oynat, duraklat, geri/ileri sar) yanı sıra bildirimler, telefon kilidi gibi özelliklerin bulunabileceğini gösteriyor.

Samsung tarafından alınan, esnek ekranlı telefon patenti

Alınan bu patentlerle ilgili olarak, Samsung'un hayata geçirmese de farklı telefon fikirlerinin patentlerini elinde tutmak istediği yorumları yapılıyor.

Önümüzdeki yıl piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy X'in ise esnek bir ekrana sahip telefonların amiral gemisi olması bekleniyor.