Milli Klavye'ye arama motoru geliyor

© AA / Türk Telekom Türk Telekom'dan milli dijital klavye 'Tambu'

Bir yıl önce akıllı telefonlarda yerini alan milli dijital klavye uygulaması Tambu, ilk yılında 6,6 milyon indirilme sayısına ulaşırken, özel oluşturulmuş yerel içerikli tema ve GIF'ler 68 milyon kez kullanıldı. İkinci yıla yeniliklerle girmeye hazırlanan Türk Telekom, üç ay içerisinde Tambu'yu arama motoru ve lokasyon bazlı entegrasyonlarla zenginleştirecek. Önümüzdeki dönemde Samsung telefonları da Tambu klavyeli olacak.

Tambu'nun ilk yıl değerlendirmesini ve ikinci fazında tüketicilerle buluşacak yeniliklerini paylaşan Türk Telekom Dijital Servisler Başkanı Ramazan Demir, Tambu'nun Türkiye'de 'akıllı klavye' denildiği zaman ilk akla gelen isim olduğunu belirterek, "En yakın rakibinin 3 katı kadar indirilen Tambu, ülkemizde en çok indirilen klavye uygulaması oldu ve halkımız tarafından oldukça hızlı bir şekilde benimsendi. Bugün, lansmanından bir yıl sonra 6,6 milyon indirilme sayısına ulaşmış olması ve dünya nüfusunun neredeyse 3 katı kadar etkileşim yaratmış olması gurur verici." diye konuştu.

Tambu'nun yola yeniliklerle devam edeceğini söyleyen Ramazan Demir, arama motoru ve lokasyon bazlı entegrasyonları yakında uygulamaya alacaklarını bildirdi. Demir, sosyal bir deney olarak yola çıkan Tambu'nun arama motoru entegrasyonu sayesinde artık gelir getiren bir modele de dönüşeceğini vurguladı. Demir, yeniliklerle ilgili şu detayları verdi:

"Önümüzdeki dönemde TAMBU'ya ekleyeceğimiz arama motoru ile kullanıcılar aradıkları GIF'lere, emojilere ve hareketli çıkartmalara daha hızlı ulaşabilecek. Ayrıca, kullanıcıların günlük internet ihtiyaçlarını tek bir noktadan karşılayabilmeleri için de yeni işbirliklerine gidiyoruz; çok bilinen bazı internet sitelerini TAMBU'dan erişilebilir hale getiriyor, lokasyon bazlı arama imkanını geliştirerek TAMBU'dan çıkmadan pek çok ihtiyacın giderileceği bir ortam yaratıyoruz. Bize özel, yenilikçi bir yaklaşımla yapay zekayı kullanarak kişisel sözlüğü geliştiriyor, sunduğumuz içeriği iki katına çıkararak kullanıcıların duygularına tercüman olmaya devam ediyoruz."

Tambu'da bir diğer yeniliğin entegre klavye olacağını belirten Demir, renkli ve eğlenceli içeriği daha fazla kişi ile tanıştırmak için Samsung ile bir anlaşmaya imza attıklarını belirtti. Demir, anlaşma kapsamında Samsung'un OMC (Open Market Customization) teknolojisinden yararlanarak cep telefonlarına Türk Telekom hattı takılması halinde Tambu uygulamasının doğrudan yükleneceğini söyledi.

49 BİN EVLİLİK TEKLİFİ

Tambu ile 140 milyon kez emoji gönderildiğini ve toplam 22 milyar etki leşim sağlandığı bilgisini veren Demir, araç çubuğunun ise toplam 10 milyar kez kullanıldığını belirterek, ilk yılda en dikkat çeken etkileşimleri paylaştı: Tambu üzerinden 49 bin evlilik teklifi ve 92 bin de çeyrek altın gönderildi. 100'ü aşkın hareketli çıkartma arasından en çok Türk bayrağı tercih edildi ve en çok tercih edilen Ay-Yıldız teması 1 milyon kişi tarafından yüklendi.

'Kaplumbağa', 'hamsi' ve 'Van kedisi' temaları hayvan sever kullanıcılar tarafından sıklıkla tercih edilirken, yiyecekler kategorisinde 'leblebi', 'fıstık' ve yaz mevsiminin vazgeçilmez meyvesi 'karpuz' en çok yüklenen temalar arasında yer aldı. Tambu uygulamasını en çok indiren şehirler ise İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.