NASA, Güneş'in sesini paylaştı

Güneş'in çıkardığı ses dalgaları, Avrupa Uzay Ajansı ve NASA'nın Güneş ve Heliosforik Gözlemevi SOHO tarafından kaydedildi.

© Fotoğraf : ESO/M. Kornmesser Farklı güneş sisteminden gelen esrarengiz cismin ne olduğu ortaya çıktı

Gönderilen ses dalgaları ve görüntüler, Stanford Deneysel Fizik Laboratuvarı'nda araştırmacılar tarafından filtrelenip, hızlandırılıyor ve en sonunda izlenebilir hale getiriliyor.

ABD Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde yer alan Heliophysics Science Bölümü'nden sorumlu direktör yardımcısı Alex Young, "Güneş'in içine bakmanın basit yollarına sahip değiliz. Güneş'in içine zoom yapmak için mikroskopumuz yok. Onun yerine bir yıldız ya da Güneş'in titreşimi onların içini görmemizi sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı.

Young ayrıca, "Bu titreşimler, bilim insanlarının Güneş'in içindeki patlamaları ve koronal kütle atımları gibi bir dizi karmaşık hareketin incelenmesine olanak sağlıyor. İçerisinde dolaşan devasa güneş enerjisi nehirlerini görebiliyoruz. Sonunda Güneş'in katmanlarını ve karmaşıklığını daha iyi anlamaya başlıyoruz. Bu basit ses bize bir yıldızın içinden bize bir bilgi veriyor. Bence bu oldukça havalı bir şey" dedi.