NASA, Güneş'in sesini paylaştı

ABD Maryland'deki Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nde yer alan Heliophysics Science Bölümü'nden sorumlu direktör yardımcısı Alex Young, "Güneş'in içine bakmanın basit yollarına sahip değiliz. Güneş'in içine zoom yapmak için mikroskopumuz yok. Onun yerine bir yıldız ya da Güneş'in titreşimi onların içini görmemizi sağlayabiliyor" ifadelerini kullandı.
Young ayrıca, "Bu titreşimler, bilim insanlarının Güneş'in içindeki patlamaları ve koronal kütle atımları gibi bir dizi karmaşık hareketin incelenmesine olanak sağlıyor. İçerisinde dolaşan devasa güneş enerjisi nehirlerini görebiliyoruz. Sonunda Güneş'in katmanlarını ve karmaşıklığını daha iyi anlamaya başlıyoruz. Bu basit ses bize bir yıldızın içinden bize bir bilgi veriyor. Bence bu oldukça havalı bir şey" dedi.
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