Güneş ışığına maruz kalırsa dakikalar içinde ölebilir

Çok nadir görülen bir alerjiyle yaşamaya çalışan Alex adlı İngiliz gencin, güneş ışığına maruz kaldığında dakikalar içinde yanarak ölme tehlikesi bulunuyor.

Alex adlı İngiliz bir gencin nadir görülen hastalığı haberlere konu oldu. Alex'in cildi, güneş ışığına maruz kalması halinde sadece bir kaç dakika içinde yanabilir.

BBC'nin haberine göre ailesi, bunun önüne geçmek için Alex'in kafasını ve yüzünü koruyacak özel bir kıyafet satın aldı.

The man who could die from daylight https://t.co/aAAz3Pffof pic.twitter.com/Za4qQQPaOX — onestopdailynews (@1stopdailynews) July 26, 2018

​Habere göre, doğduğundan beri bu tür kıyafetler giymeye mahkum olan Alex, özel kıyafeti olmadan evden çıkamıyor ancak kıyafet çok çabuk yırtılıyor ve terletiyor.

Öte yandan kıyafet sorununu çözmeye söz veren malzeme uzmanı ve mucit Zoe Laughlin, akıllı bir maske icat etti. Laughlin'in icat ettiği maske güneş ışığını engellerken hava girişine izin verdiği için Alex'i bir nebze de olsa rahatlatıyor.