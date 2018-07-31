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11:58 31 Temmuz 2018
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    RD-180 (2002)

    NASA, insanlı uzay uçuşlarında Rus RD-180 roket motorlarının kullanımını onayladı

    © AP Photo / Maxim Marmur
    Bilim
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    Rusya'nın ana roket motoru üreticisi JSC NPO Energomash'ın Genel Müdürü Igor Arbuzov Sputnik'e yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve ABD Hava Kuvvetleri'nin ABD'li astronotların uzaya yapacakları seyahatlerde taşıyıcı roket olarak kullanılacak Atlas V'nin motorlarının Rus yapımı RD-180 olmasını onayladığını söyledi.

    RD-180 roket motoru.
    © Sputnik / Yuri Streletc
    'ABD Hava Kuvvetleri, RD-180 roket motorlarının yerini kolay dolduramaz'
    Arbuzov açıklamasında "Bugün itibarıyla NASA, RD-180'nin insanlı uçuş yapmasını onayladı" ifadelerini kullandı.

    Arbuzov NASA ve ABD Hava Kuvvetleri temsilcilerinden oluşan bir komisyonun geçen sene JSC NPO Energomash'ın teknik süreçleri ve yönetim sisteminin ABD'nin gereksinimlerine uygunluğu konusunda bir denetim yaptığını anlattı.

    Arbozov "Onlar sistemimizin insanlı uzay misyonlarına uygun olduğu sonucuna vardı" diye konuştu.

    JSC NPO Energomash'ın Genel Müdürü  Arbuzov'a göre RD-180 motorlu Atlas V (Atlas 5) taşıyıcı roketi ilk uçuşunu Şubat 2019'da yapacak ve bir Starliner uzay aracı ile mürettebatını taşıyacak.

    RD-180 motorlu Atlas V roketi Kasım 2018'de de insansız bir uçuş gerçekleştirecek.

    Kırım meselesi nedeniyle ABD-Rusya ilişkilerinin 2014'te kötüleşmesi sonrası ABD'li Kongre üyeleri RD-180'lerin satın alımına kısıtlama getirmiş ve ABD'nin gelecek kuşak roket itme gücü sistemlerinde Rus üretimi motorları aşamalı olarak azaltıp yerine yerel üretim motorları kullanmasını gerektiren bir yasayı geçirmişti.

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    Etiketler:
    RD-180 roket motoru, Energomash, NASA, Igor Arbuzov, ABD, Rusya
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