280 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroitten ilk fotoğraflar geldi: Her yer kaya

Perşembe günü yayınlanan fotoğraflar, incelemelerde bulunmak üzere dünyadan 280 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroit yüzeyine iniş yapan 'Hayabusa2' uzay aracı tarafından çekildi.
Our MINERVA-II1 rovers have sent back more images from the surface of Ryugu! Let’s take a look at these images in detail.— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 Eylül 2018
On September 23, 2018, We were able to confirm that Rover-1B hopped! [1/6]https://t.co/Fb60ozhqTd pic.twitter.com/8yD04TOJtK
'YAŞADIĞIM MUTLULUK ANLATILMAZ'
Ajansın proje müdürü Yuichi Tsuda, ajansın internet sitesinden yayınlanan açıklamasında "Bir asteroitin yüzeyinde araştırma yapmayı başardığımız için yaşadığım mutluluğu anlatacak kelime bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
This image was taken just before Rover-1B hopped. Photograph snapped on September 23, 2018 at about 09:46 JST [2/6] pic.twitter.com/m8S3cyYFq6— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 Eylül 2018
İnsansız 'Hayabusa2' uzay probunun, 'Ryugu' adı verilen asteroite ulaşması 3 yılı buldu ve bir hafta önce, asteroit yüzeyine bıraktığı, tekerleksiz ancak zıplayan keşif araçlarıyla inceleme çalışmalarına başladı.
Rover-1B succeeded in shooting a movie on Ryugu’s surface! The movie has 15 frames captured on September 23, 2018 from 10:34 — 11:48 JST. Enjoy ‘standing’ on the surface of this asteroid! [6/6] pic.twitter.com/57avmjvdVa— HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 Eylül 2018
Hayabusa2'nin, asteroit yüzeyine bir gözlem cihazı ve Alman-Fransız yapımı bir araç daha bırakması planlanıyor. Yapılan incelemeden sonra ise, söz konusu keşif araçları yine Hayabusa2 tarafından dünyaya geri getirilmek üzere yüzeyden toplanacak.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)