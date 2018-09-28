280 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroitten ilk fotoğraflar geldi: Her yer kaya

Japonya tarafından gönderilen ve incelemelerde bulunmak üzere asteroit yüzeyine iniş yapan 'robot gezginlerden' ilk fotoğraflar geldi.

© REUTERS / Amr Abdallah Dalsh NASA: Keops piramidi büyüklüğünde bir asteroit, dünyaya yaklaşıyor

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı tarafından yayınlanan fotoğrafta, asteroitin çeşitli değişik alanlarından yüzey fotoğrafları bulunuyor.

Perşembe günü yayınlanan fotoğraflar, incelemelerde bulunmak üzere dünyadan 280 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroit yüzeyine iniş yapan 'Hayabusa2' uzay aracı tarafından çekildi.

Our MINERVA-II1 rovers have sent back more images from the surface of Ryugu! Let’s take a look at these images in detail.



On September 23, 2018, We were able to confirm that Rover-1B hopped! [1/6]https://t.co/Fb60ozhqTd pic.twitter.com/8yD04TOJtK — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 Eylül 2018

© AP Photo / JAXA, The University of Tokyo and partner institutions 280 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroitten ilk fotoğraflar geldi

​'YAŞADIĞIM MUTLULUK ANLATILMAZ'

Ajansın proje müdürü Yuichi Tsuda, ajansın internet sitesinden yayınlanan açıklamasında "Bir asteroitin yüzeyinde araştırma yapmayı başardığımız için yaşadığım mutluluğu anlatacak kelime bulamıyorum" ifadelerini kullandı.

This image was taken just before Rover-1B hopped. Photograph snapped on September 23, 2018 at about 09:46 JST [2/6] pic.twitter.com/m8S3cyYFq6 — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 Eylül 2018

​İnsansız 'Hayabusa2' uzay probunun, 'Ryugu' adı verilen asteroite ulaşması 3 yılı buldu ve bir hafta önce, asteroit yüzeyine bıraktığı, tekerleksiz ancak zıplayan keşif araçlarıyla inceleme çalışmalarına başladı.

Rover-1B succeeded in shooting a movie on Ryugu’s surface! The movie has 15 frames captured on September 23, 2018 from 10:34 — 11:48 JST. Enjoy ‘standing’ on the surface of this asteroid! [6/6] pic.twitter.com/57avmjvdVa — HAYABUSA2@JAXA (@haya2e_jaxa) 27 Eylül 2018

​Hayabusa2'nin, asteroit yüzeyine bir gözlem cihazı ve Alman-Fransız yapımı bir araç daha bırakması planlanıyor. Yapılan incelemeden sonra ise, söz konusu keşif araçları yine Hayabusa2 tarafından dünyaya geri getirilmek üzere yüzeyden toplanacak.