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Bilim
20:32 31.10.2018
Fotoğraf
9
Venüs, Hayalet Nebula ve Kedi Pençesi: Ekim ayının göz alıcı uzay fotoğrafları
Geçtiğimiz Ekim ayı, uzay teleskopları tarafından elde edilen gök cisimlerinin görüntüleri açısından zengin oldu.
17:22 31.10.2018
Rusya-Türkiye: 500 yıllık işbirliği Moskova'da
Moskova'da bulunan Rusya Sosyal Bilimler Üniversitesi'ndeki (RGGU) Rusya-Türkiye Araştırma Merkezi, Moskova Yunus Emre Enstitüsü ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı'nın ortak katkılarıyla Moskova'ya 500 yıllık Türk-Rus ilişkilerini kapsayan Osmanlı belgeleri getirilip özel sergi düzenlendi.
15:39 31.10.2018
Erdoğan'dan milli hava savunma sistemi açıklaması: Adını 'Siper' koyduk
Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli uzun menzilli bölgesel hava savunma sistemi için çalışmalar başlatıldı, adını 'Siper' koyduk" dedi.
13:26 31.10.2018
Soyuz roketindeki arızanın nedeni belli oldu
Rus uzay ajansı Roscosmos'un İdari Müdürü Sergey Krikalev, Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve ABD'li astronot Nick Hague'un Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) giderken acil iniş yapmasına yol açan Soyuz roketindeki arızanın, ilk ve ikinci aşamadaki ayrılma sensörünün çalışmamasından kaynaklandığını söyledi.
12:48 30.10.2018
Robot Sophia'nın artık vizesi de var
Hong Kong'lu araştırmacıların geliştirdiği insansı robot Sophia, vize alarak bir ilke daha imza attı.
21:37 29.10.2018
Rusya, yeni nükleer uzay motorunun en önemli parçasını başarıyla denedi
Gelecekte güneş sisteminin keşfinde devrim yaratabilecek yeni nükleer uzay sevk sistemi üzerinde çalışan Rusya, reaktörün soğumasını sağlayan sıvı damlacık radyatörünü başarıyla test etti.
18:13 29.10.2018
NASA’nın yeni takımyıldızları: Hulk, Mjolnir, Godzilla
ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), 21 adet yeni gama ışını takımyıldızına sevilen çizgi roman kahramanları, film ve dizi karakterlerinin isimlerini vererek Fermi Gama-Işın Uzay Teleskobu’nun göreve başlamasının 10. yıl dönümünü kutladı.
00:00 28.10.2018
Hubble Uzay Teleskobu yeniden faaliyete geçti
ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Hubble Uzay Teleskobu, uzay boşluğunda bakacağı yönleri tayin etmesini sağlayan denge çarklarından birinde yaşanan arızanın giderilmesinin ardından bilim gözlemlerine yeniden başladı.
17:31 27.10.2018
Vatandaşlarının yaşam süresi en uzun olan ülkeler belirlendi
The Sun gazetesinde yer alan habere göre geçen yıl en uzun yaşam süresi reytinginin başını çeken Japonya bu yıl, 2040’a kadar ortalama yaşam süresinin 85.8 yıla çıkması beklenen İspanya’ya kaptırdığı belirtildi.
09:58 27.10.2018
Hava kirliliği ve taşıt gürültüsü kalp krizi riskini artırıyor
Hava kirliliği ve taşıt gürültüsünün kalp krizi riskini artırdığı belirlendi. European Heart Journal'da yayımlanan çalışma, yalnızca hava kirliliğinin sağlık üzerinde olumsuz etkilerinin olmadığını, aynı zamanda ulaşım araçlarının çıkardığı gürültünün de kardiyovasküler hastalık ve diyabet riskini artırdığını ortaya koydu
09:58 26.10.2018
Yapay zeka gelecekte insanları daha zeki hale getirecek
Beynin karmaşık işleyişine yetişmenin zor olduğuna dikkat çeken nörobiyolog Terrence Sejnowski, insanların yapay zeka sayesinde daha da yetenekli hale gelecekleri görüşünde.
21:04 25.10.2018
Alzheimer’ı yenebilecek ilaç bulundu
Kaliforniya Üniversitesi'nden bir grup bilim adamının Alzheimer hastalığını yenebilecek ilaç keşfettiği belirtildi.
20:40 25.10.2018
İnsan idrarı kullanılarak, çevre dostu tuğla üretildi
Güney Afrika'da üniversite öğrencileri, insan idrarından çevre dostu bir yöntemle tuğla üretti.
16:45 25.10.2018
Rusya, arızadan sonra ilk kez Soyuz roketi fırlattı
Rusya Savunma Bakanlığı, Uluslararası Uzay İstasyonu'na 11 Ekim'de Rus kozmonot ve ABD'li astronotu götürürken arızalanan Soyuz roketinin bir başka modelini olaydan sonra ilk kez fırlattı. Fırlatma işlemi başarıyla gerçekleştirildi.
12:53 25.10.2018
Köpekbalıkları ve insanlar aynı obezite genine sahip
Bilim insanlarının köpekbalıklarıyla ilgili yaptıkları çalışma, bazı ortak genlerin yüzlerce yıl önce ortak atadan alındığını gösteriyor.
13:31 24.10.2018
3D yazıcıyla 9 ay hayatta kalabilen mini beyinler üretildi
Bilimciler, laboratuvarda ürettikleri ve 9 ay boyunca hayatta kalabilen beyinler üzerinde Alzheimer ve Parkinson gibi hastalıkların etkilerini inceliyor.
12:34 24.10.2018
İnternetten koku iletme çabaları: Ortamda olmayan kokuların hissi dijital olarak oluşturuldu
Malezyalı araştırmacılar, burna yerleştirilen elektrotlarla sinir uçlarını uyararak ortamda olmayan kokuların hissini dijital olarak oluşturdu.
10:43 24.10.2018
Sarılmaktan hoşlanmamak çocukluk dönemiyle ilişkili olabilir
Yeni bir çalışma ailelerde duyguların fiziksel ifadesinin ve dozunun önemini bir kez daha ortaya koydu.
16:32 23.10.2018
Bilim insanlarından yeni iddia: Mars'ta yaşamı destekleyebilecek miktarda oksijen bulunabilir
Bilim insanları, Mars'ın atmosferini solunabilir hale getirebilecek miktarda oksijen bulunabileceğini ileri sürdü.
15:41 23.10.2018
Yeni bir insan hücresi yapısı keşfedildi
İsveçli ve İngiliz bilim insanları, yeni bir insan hücresi yapısı keşfetti.
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