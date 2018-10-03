MASCOT keşif aracı Ryugu asteroidinin yüzeyine olan inişini başarıyla tamamladı

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) tarafından yapılan açıklamada, Hayabusa2 uzay aracından bırakılan, uzay keşif aracının ‘Ryugu' olarak adlandırılan asteroidin yüzeyine iniş yaptığı doğrulandı.

And then I found myself in a place like no place on Earth. A land full of wonder, mystery and danger! I landed on asteroid Ryugu! #AsteroidLanding https://t.co/EDwh99aImv — MASCOT Lander (@MASCOT2018) October 3, 2018

​'MASCOT' YAKLAŞIK OLARAK 10 KİLOGRAM AĞIRLIĞA SAHİP

Alman ve Fransız uzay ajanslarının ortak yapımı olan yüzey keşif aracının, yaklaşık olarak 10 kilogram ağırlığına sahip olduğu açıklandı.

Uzay aracının MASCOT'u yüzeye indirebilmek için asteroidin yüzeyine 50 metre yaklaştığı ifade edildi.

© AP Photo / JAXA, The University of Tokyo and partner institutions 280 milyon kilometre uzaklıkta bulunan asteroitten ilk fotoğraflar geldi: Her yer kaya

Almanya Uzay Araştırmaları Merkezi'nde (DLR) görevli olan proje müdürü Tra-Mi Ho, keşif aracının beklentileri karşılayarak, asteroidin yüzeyine başarıyla iniş yaptığı belirtti.

Projenin başarısını "Daha iyi gidemezdi" sözleriyle anlatan Tra-Mi, "Uzaktan izleme sisteminin yardımı ile yüzey keşif aracının Hayabusa2 uzay aracından ayrıldıktan yaklaşık 20 dakika sonra asteroit yüzeyi ile buluştuğunu gördük" dedi.

TOPLANAN NUMÜNELER GÜNEŞ SİSTEMİMİZE DAİR ÖNEMLİ BİLGİLER SAĞLAYACAK

Görevini MINERVA-II1A ve MINERVA-II1B araçlarının eşliğinde gerçekleştirecek olan ‘MASCOT ‘ yüzey keşif aracı, sahip olduğu kısıtlığı pil ömrü nedeniyle görevini asteriote inişinden itibaren geçen 16 saat içerisinde tamamlamak durumunda.

Bilim insanları, asteroit yüzeyinden toplanan örneklerin güneş sistemimizdeki birçok gizemin aydınlanmasına yardım edeceğini umuyor.