Tester’da bulaşıcı hastalık uyarısı

Kozmetik alışverişleri sırasında ürünlerin renk tonunu ve ciltte nasıl duracağını görmek için yapılan testlerin bulaşıcı hastalıklara neden olabileceği uyarısı yapıldı.

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Milliyet'in haberine göre, herkesin kullanımına açık bu ürünlerin kullanımı nedeniyle özellikle gözlerde enfeksiyon riski oluşabileceğine dikkat çeken Dünyagöz Hastanesi'nden Dr. Melike Gedar, "Kozmetik mağazalarında açıkta duran ürünleri, sizden önce kimlerin kullandığını bilmenize imkân yok. Göz kalemi, maskara ve göz farı gibi ürünlerin ‘tester' denilen versiyonlarının kullanılması, gözlerde enfeksiyonlar oluşmasına sebep olabilir. Bu nedenler açık ürünlerin kullanılmamalı" dedi.

‘MAĞAZAYA GİREN HERKES TARAFINDAN KULLANILIYOR'

Gedar, kozmetik mağazalarındaki tester ürünlerin, mağazaya giren herkes tarafından kullanıldığını ancak bu ürünleri kullanan kişilerde herhangi bir bakteri, hastalık veya iltihap durumunun bilinmediğini belirterek, "Yaptığımız araştırmalar sonunda, özellikle cilt teması ile kişiden kişiye geçen hastalıklara ek olarak, viral ve bakteriyel konjonktivit gibi son derece bulaşıcı göz hastalıklarının da bulaşma oranları bu ürünlerin kullanımıyla artış gösteriyor. Ayrıca uzun süre açık duran kozmetik ürünlerinde küf oluşma şansı da söz konusu ve bu durum kimi zamanlarda çıplak gözle tespit edilemiyor. Bu nedenle, özellikle göz civarında kullanılan, göz kalemi, maskara, eyeliner ve göz farı gibi ürünlerin açıkta duran ‘tester' versiyonlarının kullanılmaması gerekiyor. Başka bir kişinin veya bir tester ürünü kullanıldıktan sonra oluşabilecek enfeksiyon ve rahatsızlıklar ise, görmede kayıplara varabilecek ciddi sonuçlar doğurabilir. Gözlerde kızarıklık, göz kapaklarında şişme, gözde ağrı, çapaklanma ve kaşıntıya ek olarak sabah kirpiklerde oluşan kabuklanmaların ciddiye alınması hızlıca bir göz muayenesine gidilmesi gerekir" diye konuştu.

'ECAZANEDEN ALIN'

Öte yandan dermokozmetik ürünlerin mutlaka eczanelerden ve eczacı danışmanlarından alınmaları konusunda uyarıda bulunan eczacı Neylan Zırhlıoğlu ise "Dermokozmetik ürünler ise tedavi eden ya da tedaviye yardımcı ürünlerdir ve bunlar içlerinde aktif madde içerirler. Dermokozmetik ürünler eczanelerden tüketicilere ulaştırılıyor ve içlerinde tedavi edici ürünler olduğu için bunların üretim aşamalarında zararsızlık, stabilite testleri yapılıp etken maddenin oranları ölçülüyor. Dolayısıyla bu ürünler mutlaka eczanelerden ve eczacı danışmanlarından alınmalıdır. Hekimler de eczacılar da bu konuda öneride bulunabiliyor. Çünkü eczacılar olarak biz üniversitelerde fitoterapi, farmakognozi, kozmetoloji eğitimleri alıyoruz" uyarısında bulundu.