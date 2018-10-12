Soyuz uzay aracından sağ salim atlayış yapan kozmonot ve astronot baharda yeniden uçacak

Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года. pic.twitter.com/vmEu86Sntd— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) October 12, 2018
Rogozin "Yeniden Zvyozdnıy kentindeyiz. Çocuklar mutlaka uçacak. Önümüzdeki bahar tekrar uçuş gerçekleştirmelerini planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Soyuz MS-10 uzay aracı dün Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden UUİ'ye fırlatıldı ancak çıkan bir arıza sonucu paraşütle atlayarak iniş yaptı. Roscosmos, olayın nedenleriyle ilgili soruşturma başlattı. Sputnik'e konuşan Baykonur uzay üssünden bir kaynak, arızadan sonra tüm insanlı uçuşların iptal edildiğini söylemişti.
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Krikalev, ayrıca Soyuz roketinde çıkan arızanın nedeni belirleninceye kadar tüm insanlı uçuşların askıya alındığını da doğruladı.
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