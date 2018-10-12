Soyuz uzay aracından sağ salim atlayış yapan kozmonot ve astronot baharda yeniden uçacak

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Soyuz uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) gidecekken çıkan bir arıza sonucu fırlatıldıktan kısa bir süre sonra Kazakistan'a paraşütle iniş yapmak zorunda kalan Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve NASA'dan astronot Nick Hague'un önümüzdeki bahar tekrar istasyona uçacağını belirtti.

© Sputnik / Sergey Mamontov Roscosmos, acil iniş yapan Soyuz uzay aracının mürettebatının fotoğraflarını yayınladı

Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года. pic.twitter.com/vmEu86Sntd — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) October 12, 2018

Roscosmos Başkanı Dmitriy Rogozin, Rus kozmonot Ovçinin ve ABD'li astronot Nick Hague'la birlikte Twitter'da bir fotoğrafını paylaştı.

​Rogozin "Yeniden Zvyozdnıy kentindeyiz. Çocuklar mutlaka uçacak. Önümüzdeki bahar tekrar uçuş gerçekleştirmelerini planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Soyuz MS-10 uzay aracı dün Kazakistan'daki Baykonur uzay üssünden UUİ'ye fırlatıldı ancak çıkan bir arıza sonucu paraşütle atlayarak iniş yaptı. Roscosmos, olayın nedenleriyle ilgili soruşturma başlattı. Sputnik'e konuşan Baykonur uzay üssünden bir kaynak, arızadan sonra tüm insanlı uçuşların iptal edildiğini söylemişti.

'PROGRESS UZAY ARACININ GÖNDERİLMESİ DE ERTELENEBİLİR'

© Sputnik / Soyuz roketi uzaya fırlatılırken arıza meydana geldi

Gazetecilere konuşan Roscosmos yetkilisi Sergey Krikalev, Soyuz uzay aracıyla yapılan fırlatma işlemi sırasında çıkan arıza nedeniyle UUİ'ye gıda ve başka malzemeleri götürecek Progress kargo uçağının fırlatma işleminin de ertelenebileceğini söyledi. Nitekim, Progress uzay aracı da Soyuz'la aynı roket sistemini kullanıyor.

Krikalev, ayrıca Soyuz roketinde çıkan arızanın nedeni belirleninceye kadar tüm insanlı uçuşların askıya alındığını da doğruladı.