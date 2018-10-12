'Yakın gelecekte kadınlar, erkeklere ihtiyaç duymadan çocuk sahibi olabilecek'

Dr. David Molloy isimli bir doğurganlık uzmanı, Çinli araştırmacıların, dişi fareleri erkek eş olmadan doğum yaptırmasına yönelik yorumlarda bulundu. Molloy, teknolojik gelişmelere bağlı olarak, fareler üzerinde denenen ve sonuç alınan bu yöntemin yakın gelecekte insanlar üzerinde de kullanılabileceğini belirtti.

© AP Photo / Tsering Topgyal 'İnternette seks': Bilim insanları internetten tanışmanın sonuçlarını açıkladı

Avustralya'da bir doğurganlık uzmanı, Avustralyalı kadınların 20 yıl içinde erkeksiz çocuk doğurmalarının mümkün olabileceğini söyledi.

BBC'de yer alan habere göre, Dr. David Molloy, Çinli bilim insanlarının iki anneyle, baba olmadan yavru fareler üretmesini yorumladı.

Çinli araştırmacılar, dişi farelerin birinden yumurta, diğerinden de yarı kromozomlu embriyonik kök hücre alarak, farelerin doğum yapması sağlandı.

ERKEK FAREDEN DOĞAN YAVRULAR 48 SAAT İÇERİSİNDE ÖLDÜ

İki erkek fareden yavru üretme girişiminden ise sonuç alınamadı. Annesiz doğan yavrular, 48 saat içinde öldü.

Dr. Molloy, doğurganlık ve genetik teknolojisinde sayesinde aynı şeyi insanlarda da yapmanın mümkün olduğunu, kadınların sperme ihtiyaç duymadan çocuk doğurabileceklerini söyledi.

Halihazırda Avustralya yasaları, etik kaygılarla buna izin vermiyor. Ancak Dr. Molloy zamanla bu anlayışın değişeceğine inandığını belirterek "Teknoloji gelişmeye devam edecek. Bunu durduramazsınız" dedi.

© AA / Arşiv Bilim insanları, yaşlanmanın etkilerini tersine çevirmeyi başardı

Avustralya'da yayımlanan Courier-Mail gazetesine konuşan Molloy, "Bu, erkeğin sperm kalitesinin düşük olduğu heteroseksüel çiftlerin ve kadın çiftlerin kendi genetik çocuklarını doğurabilmeleri anlamına geliyor. Bir yumurtayı, bir dizi yarı kromozomla dölleyerek ve gen kurgulama yaparak insanlarda da bunu yapmak mümkün olacak" dedi.

HOLM: BU YÖNTEMLE BİRLİKTE EŞCİNSEL ÇİFTLER KENDİ ÇOCUKLARINA SAHİP OLABİLECEK

Yeni Zelanda'daki Auckland Üniversitesi'nden Dr. Teresa Holm da Çin'deki araştırmayı, "önemli bir ilerleme" olarak niteledi ve gelecekte eşcinsel çiftlerin ikisinin de genlerini taşıyan çocukları olabileceğini söyledi.

Adelaide Üniversitesi'nden doğurganlık uzmanı Robert Norman da "Konsept insan doğurganlığı için özellikle de eşcinseller açısından çok ilginç. Ama böyle bir şeye girişmeden önce mevzut belirsizliklerin ortadan kaldırılması gerekiyor" dedi.