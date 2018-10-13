'Bir Kazı Hikayesi: Çatalhöyük' sergisi Londra'da

UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Çatalhöyük'te yürütülen arkeolojik çalışmaları interaktif sergileme yöntemleriyle aktaran sergi, 12 Ekim-15 Aralık tarihleri arasında The Brunei Gallery, SOAS, University of London'da arkeoloji ve tarih meraklılarıyla buluşacak.
Sergi geçtiğimiz yıl İstanbul'da arkeoloji ve tarih meraklıları ile buluşmuştu.
Neolitik döneme tarihlenen Konya'daki Çatalhöyük yerleşmesinin 1993'ten beri kazı başkanlığını yürüten Prof. Dr. Ian Hodder danışmanlığında geliştirilen serginin içeriği Duygu Tarkan küratörlüğünde, Şeyda Çetin yönetiminde ve Çatalhöyük araştırmacılarının katkılarıyla hazırlandı.
İNTERAKTİF ÇATALHÖYÜK
Çatalhöyük Araştırma Projesi tarafından yürütülen bilimsel çalışmaların ışığında üç boyutlu modellemeyle seçili buluntuların yeniden üretilmesinin yanı sıra kazı alanlarında girilemeyen bölümlerinin incelendiği lazer tarama görüntüleri sergileniyor. Medya sanatçısı Refik Anadol'un ilk kez arkeolojik bir veri tabanını makine zekası ile yorumladığı dijital eser, serginin merkezinde yer alarak bilimsel çalışmaların veriyle olan ilişkisini izleyiciler için bir deneyime dönüştürüyor. Ayrıca, sergi kapsamında kurulacak VR (sanal gerçeklik) yeniden canlandırması, ziyaretçileri binlerce yıl öncesinde Çatalhöyük yerleşmesinde bir yolculuğa çıkarıyor.
15 Aralık'a kadar Londra'da The Brunei Gallery, SOAS, University of London'da açık kalacak sergide ziyaretçiler, arkeologların verilere nasıl ulaştığını ve laboratuvarlardaki merak uyandıran bilimsel analizleri etkileşimli olarak deneyimleyebilecek.
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