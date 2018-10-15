NASA Başkanı’ndan Soyuz kazasıyla ilgili sorulara duygusal yanıt

Rus kozmonot Ovçinin’i de ‘kahraman’ olarak niteleyen Bridenstine, her iki kozmonotun da son derece profesyonelce davrandığına dikkat çekti.
Bridenstine bir ara duygularına hâkim olamayıp, titreyen bir ses tonuyla “Bir süre onlara neler olduğunu bilemedik” ifadelerini kullandı.
Devasa ekibin kaza anındaki çalışmasının kalitesinden son derece etkilendiğini belirten Bridenstine, Roskosmos’taki Rus meslektaşlarının eylemlerini de takdir etti.
“Onların ekibi, bizim ekibimizle omuz omuza çalıştı. Bu çok etkileyiciydi. Halklarımız birlikte, ayrı ayrı yaptıklarından daha fazlasını yapabilir” diyen Bridenstine, Rus ve Amerikalı uzmanların çabalarıyla bir sonraki ortak fırlatmanın başarılı olacağını umduğunu da sözlerine ekledi.
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