Hawking öldükten sonra da uyardı: Zenginler insanüstü ırk yaratacak, insanlık yok olacak

The Sunday Times gazetesi, hayatta olduğu sürece gelecekle ilgili yaptığı uyarı ve tahminleriyle adından söz ettiren fizikçi Stephen Hawking'in, 16 Ekim'de ‘Brief Answers to the Big Questions' (Büyük sorulara kısa cevaplar) isimli kitabında yer alacak makalelerinden bir bölüm yayınladı.
Makaleye göre, mart ayında hayatını kaybeden Hawking genetik mühendisliğinde atılacak yeni adımların, içinde bulunduğumuz yüzyıl içinde insanüstü kişilerin oluşmasına neden olacağı tahmininde bulundu. Bu sayede oluşacak insanüstü kişiler, insanlığın geri kalanını yok edebilecek. Devletler bunu engelleyecek kanunlar çıkarsa dahi, zengin ve açgözlü kişiler hırslarına karşı koyamayacak ve bu durum kaçınılmaz olacak.
'SİYASİ SORUNLAR YAŞANACAK'
Bilim insanı ayrıca "Bu tür insanlar ortaya çıktığında, geliştirilmemiş insanlarla ilgili önemli siyasi sorunlar olacak. Sıradan insanların soyu tükenecek ya da önemsiz hale gelecekler. Onlar yerine kendi kendilerini tasarlayan bir ırk olacak. İnsan ırkı kendilerini yeniden tasarlayabilirse, muhtemelen yayılacaklar ve diğer gezegenlerle yıldızlarda kolonileşecekler" uyarısında bulundu.
Hawking daha önce de yapay zekanın insanlardan daha üstün bir noktaya gelebileceği ve insanlığı ortadan kaldırabileceği uyarısında bulunmuştu.
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