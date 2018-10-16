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16:30 16 Ekim 2018
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    Stephen Hawking

    Stephen Hawking ölümünden önce Trump hakkında uyarmış

    © AFP 2018 / JUSTIN TALLIS
    Bilim
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    Prof. Stephen Hawking'in ölümeden önce kaydettiği mesajda, Trump'ın seçilmesini ve İngiltere'nin aldığı AB'den çıkış kararını (Brexit) "bilim insanları dahil tüm uzmanlara karşı küresel bir isyan" olarak nitelediği ortaya çıktı.

    Fizikçi Stephen Hawking
    © AFP 2018 / Justin Tallis
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    İngiltere'nin başkenti Londra'da Hawking'in son kitabı "Brief Answers to the Big Questions"ın (Büyük Sorulara Kısa Cevaplar) tanıtımında dinletilen ses kaydında, Donald Trump'ın ABD başkanlığına seçilmesini ve Brexit'in "bilim insanları dahil tüm uzmanlara karşı küresel bir isyan" olarak tanımladığı belirtildi.

    'BİLİM VE EĞİTİM HİÇ OLMADIĞI KADAR TEHDİT ALTINDA'

    Ünlü fizikçi kaydettiği mesajda, "Bilim ve eğitim hiç olmadığı kadar tehdit altında. Uzmanlara saygı gösterilmiyor. Bilim, iklim değişikliği, dünya nüfusunun aşırı şekilde artması, canlı türlerinin yok olması, ormansızlaşma ve okyanusların kirlenmesi gibi zorlukları henüz aşamadı" ifadeleri yer alıyor.

    Stephen Hawking
    © AA / FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA
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    'KÜLTÜREL GELİŞİM TEHLİKE ALTINDA'

    Kültürel gelişimin tehlike altında olduğunun vurgulandığı mesajda, Hawking'in, "Kültürel olarak bu alanlarda ilerleme sağlanmasından giderek uzaklaşma ve bunlara kayıtsız kalma tehlikesi altındayız" sözleri dikkat çekiyor.

    'GENÇ KUŞAKLARIN TEKNOLOJİK BAĞIMLILIĞI ÖNCEKİLERE GÖRE DAHA FAZLA'

    Genç kuşakların teknolojiye bağımlılığın önceki kuşaklara göre çok daha fazla olduğunun altını çizen bilim insani, "Gençleri neler bekliyor? Onların geleceği, bilime ve teknolojiye daha fazla bağlı hale gelecek. Önceki kuşağınkinden daha fazla" sözleriyle insanoğlunun teknolojiye bağımlılığın giderek artacağını belirtiyor.

    Stephen Hawking
    © AA / FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA
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    'AYAKLARINA DEĞİL, YILDIZLARA BAKIN'

    Mesajında gençlere de seslenen Hawking "Ayaklarınıza değil, yıldızlara bakın. Evren'in var olmasını neyin sağladığını merak edin. Önemli olan vazgeçmemeniz. Hayal gücünüzü serbest bırakın, geleceği şekillendirin" diyor.

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    Etiketler:
    Stephen Hawkin'in 'Brief Answers to the Big Questions' kitabı, Trump'ın başkan seçilmesi, Brexit, Stephen Hawking, Londra, İngiltere
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