'Orgazmın yüze vuran ifadesi kültürden kültüre değişiyor'

İskoçya'da insan mimikleri üzerinde yapılan bir araştırma, orgazm deneyimlerden yüzde oluşan ifadenin Avrupalılar ve Asyalılar arasında farklılık gösterdiğini ortaya koydu. Araştırmaya göre, acı çekerken yüzde beliren mimiklerse, kültürden kültüre değişiklik göstermiyor.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi'nin çıkardığı PNAS dergisinde yayınlanan bir makalede, önceki araştırmaların sonuçlarının aksine, cinsel ilişkiden alınan haz ve acının yüzde sebep olduğu ifadelerin birbirinden ayrılabileceği, hatta bu ifadelerin kültürden kültüre farklılık gösterdiği savunuluyor.

Nitekim İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'nde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre, Avrupalılar orgazm deneyimlerken gözlerini genişçe açıp ağızlarını da açıyorlar. Doğu Asya ülkelerinden olanlarsa tam tersine dudaklarını birbirine bastırıp hafifçe gülümsüyorlar.

Is a face expressing sexual pleasure more culturally embedded than one expressing pain? Fascinating: How orgasm faces differ between people from Eastern and Western cultures | Ars Technica https://t.co/S1sBMtAOCH pic.twitter.com/8Ve5V7JBUO — Aaron Balick (@DrAaronB) October 10, 2018

Acı çekilen deneyimler sırasındaysa Avrupa ve Asyalıların yüz ifadelerinin birbiriyle tıpa tıp aynı olduğu belirtiliyor: Her iki kültürün temsilcilerinde de kaşların aşağı doğru indiği, burnun buruşturulduğu, gözlerin de yanakların gerilmesinden dolayı birazcık kısıldığı gözlemleniyor.

© AFP 2018 / CARL DE SOUZA ‘Kadınlar seks sırasında çorap giydiğinde orgazm olasılığı artıyor’

Araştırmayı gerçekleştiren bilim adamları, "İnsanlar çevrelerindekilere herhangi bir mesaj iletmek için sıklıkla mimiklerini kullanıyor" diyor ve ekliyor: "Fakat gözlemler, acı ve orgazm deneyimleyen insanların yüzlerindeki ifadelerin, birbirinden neredeyse ayrılamayacak kadar aynı olduğunu gösteriyordu. Bu da bizi yüz ifadelerinin birer iletişim aracı olarak rollerini incelemeye itti."

© AP Photo / Jae C. Hong Seksin uyku üzerinde olumlu etkisi tespit edildi

Bilim adamları, modelleme yöntemi yardımıyla insanlar üzerinde yaptıkları araştırmanın sonucunda, haz alma ve keyif duyma hislerinin açık bir biçimde gösterilmesinin, bunun toplumda kabul edilir olup olmadığına göre farklılık gösterdiği kanısına vardıklarını belirtiyor.

Ayrıca, araştırmada yer alan bilim adamları şu sonuca vardıklarını söylüyor: "Batı kültüründe insanlar coşku gibi pozitif duyguların ifade edilmesine değer veriyorlar. Bu da genelde genişçe açılmış gözler ve ağız hareketleri ile kendini gösteriyor. Asya kültüründe ise duyguların ölçülü bir biçimde gösterilmesine değer veriliyor. Bunun yüze yansıması ise kapalı bir ağız."