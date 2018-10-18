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01:30 18 Ekim 2018
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    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) görev yapan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız

    Türk bilim insanı Yıldız, öğrencilere NASA'dan seslendi

    © AA / Sakarya Üniversitesi
    Bilim
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    NASA'da görev yapan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, video konferans yöntemiyle canlı bağlantı kurarak Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin merak ettiği soruları cevapladı.

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    Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı'nda (NASA) görev yapan Türk bilim insanı Dr. Umut Yıldız, Sakarya Üniversitesi'nce düzenlenen konferansa video konferans yöntemiyle konuşmacı olarak katıldı.

    Yıldız, SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 'Kariyer ve Gelecek' konferansındaki konuşmasını, NASA'dan video konferans aracılığıyla yaptı.

    NASA'ya ait Jet Propulsion Laboratory (JPL) adlı birimde derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak görev yapan Dr. Umut Yıldız, öğrencilere evren, gezegenlerin yapısı, evrende başka akıllı canlıların olup olmadığı, güneş sisteminin ve insanlığın oluşumu gibi merak edilen konularda açıklamalarda bulundu.

    MARS PLANLARINI ANLATTI

    Konuşmasının başında NASA'daki çalışmalarını içeren bir sunum yapan Yıldız, ardından uzay çalışmaları ve Mars keşiflerinde ulaşılan son gelişmeler hakkında öğrencilere bilgi verdi. Umut Yıldız, konuşmasında Mars'a yapılması planlanan insanlı yolculuk ve Mars'a yerleşme planlarını da anlattı. Sanal da olsa Sakarya'daki öğrencilerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Yıldız, öğrencilerle fiziki olarak da bir araya gelmek istediğini söyledi.

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    Etiketler:
    Sakarya Üniversitesi, Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Umut Yıldız, ABD, Türkiye
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