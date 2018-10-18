Türkiye'nin ilk elektrikli otomobili görücüye çıktı: Yüzde 90'ı yerli ve milli, fiyatı 200 bin TL

Yerli otomobil üretimi konusundaki adımlar ilgiyle takip edilirken, elektrikli yerli otomobil ilk kez İstanbul'da bir fuarda görücüye çıktı. Tasarımı ile beğeni toplayan yerli otomobil için 5 yıl içinde 6.5 milyon Dolar AR-GE harcaması oldu.

İstanbul'da bir fuarda ilk kez görücüye çıkan yerli elektrikli otomobil tasarımıyla beğeni topladı. Kısa süre içerisinde satışa sunulması beklenen yerli otomobil için 5 yıl içinde 6.5 milyon Dolar AR-GE harcaması yapıldı.

Yerli otomobil üreticisi Dr. Gürsel Güzel, "İç tasarım, dış tasarım, mekanik tasarım bütün şasisi kaportası ve motoru yerli. Motor sürücü, elektronik donanımlar bütün kontrol üniteleri ve yazılımlar bize ait" dedi.

Otomobilin yüzde 90'ının 'yerli ve milli' olduğu ifade edildi.

Elektrikli yerli otomobil TM 480'in menzilinin 400 kilometre olduğu belirtildi. TM 480, 100 kilometrede 10 liralık elektrik harcıyor. Aracın motor gücü 150 kw, beygir gücü karşılığı ise 203 beygir.

Aracın fiyatı 200 bin lira olarak açıklandı.