Afrika'da bir ilk: Burkina Faso'da sıtmayla mücadele için genetiği değiştirilmiş sivrisinekler doğaya bırakılacak

© Flickr / CDC Global Sivrisineklere karşı askeri radar teknolojisi

İlk kez bir Afrika ülkesinde genetiği değişitirilmiş bir hayvan türü doğaya bırakılacak.

Genetiği değiştirilmiş, hastalık taşımayan yaklaşık 10.000 erkek sivrisinek, bu ay Burkina Faso'daki Bana bölgesinde bulunan bir köyde doğaya salınacak.

Sıtma, hastalık taşıyan dişi sivrisineklerin insanları ısırmasıyla bulaşıyor. Burkina Faso'da geçen yıl 9.8 milyon sıtma vakası yaşandı. Bunlardan yaklaşık 4000'i ölümle sonuçlandı.

Sıtma hastalığı ayrıca Afrika'da 5 yaş altı çocuk ölümlerinin en büyük nedeni. Genetiği değiştirilmiş sivrisineklerin doğaya bırakılmasının araştırmacılara bu böceklerin dayanıklılığı ve yayılması hakkında ayrıca doğal sivrisineklerle nasıl etkileşim kuracaklarına dair daha fazla veri sağlaması bekleniyor.

Projenin yürütücüsü olan 'Target Malaria' konsorsiyumu, sivrisineklerin genetik mirasındaki bazı genleri yönlü seçilime uğratarak (gen sürümü yöntemi) dünyadaki sıtma hastalığı yayan sivrisineklerin sayısını büyük oranda düşürmek istiyor.

Genetiği değiştirilmiş sivrisinekler daha önce Brezilya, Avustralya Cayman Adaları gibi diğer ülkelerde doğaya salınmıştı.

İstatisliklere göre 2016 yılında dünya genelinde çoğu Afrikalı çocuklar olmak üzere 445.000 insan sıtmadan hayatını kaybetti.