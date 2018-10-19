AB ve Japonya, Merkür'e uzay aracı gönderecek

Yaklaşık 1,6 milyar euro bütçeli misyon, hem Merkür gezegeni hakkında detaylı bilgiler edinmeyi hem de güneş sistemi hakkında dünyadan yapılan gözlemlerle elde edilemeyen verileri sağlamayı amaçlıyor.
7 YIL SONRA ULAŞMASI PLANLANIYOR
Roketin, Merkür gezegenine 7 yıl sonra ulaşması planlanıyor.
Öte yandan, güneşe yakınlığı nedeniyle Merkür'e uzay aracı göndermenin çok zor olduğunu kaydeden uzay bilimciler, BepiColombo misyonunun en zor projelerden biri olduğuna dikkati çekiyor.
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