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11:35 22 Ekim 2018
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    Kaçak yollardan getirilen köpekler ihaleyle satılacak

    Köpekler insan dilini belirli ölçüde anlayabiliyor

    © AA / Hakan Mehmet Şahin
    Bilim
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    Sahiplerinin mimiklerinden kelimeleri ‘anladığı’ düşünülen köpeklerin aslında duydukları kelimelere tepki verdikleri belirlendi.

    Köpek
    © AA /
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    Yapılan bir araştırmaya göre köpekler daha önce öğretilen kelimelerin anlamları konusunda temel bir kavrama yeteneğine sahipler.

    ‘Frontiers in Neuroscience' dergisinde yayımlanan araştırmada, köpeklerin belirli nesnelerle ilişkilendirmek için öğrendikleri kelimeleri nasıl işlediklerini anlamak üzere ilk kez beyin görüntüleme teknikleri kullanıldı.

    Araştırma, köpeklerin daha önce duydukları kelimeler ile hiç duymadıkları arasında ayrım yapabildiklerini ortaya koydu.

    JESTLERDEN ANLAM ÇIKARDIKLARI SANILIYORDU

    Sözlü komutları takip edebilen sadık dostların insan dilini anlama konusunda bir kapasiteye sahip oldukları bilinse de, önceki araştırmalar köpeklerin komutları takip etmek için sahiplerinin jestleri ve duygusal ifadeleri gibi diğer ipuçlarına göre hareket ettiklerini ileri sürüyordu.

    Köpek
    © AA /
    Köpekler sahiplerinin üzüntüsünü paylaşıyor
    Son çalışmada araştırmacılar, sahipleri tarafından birkaç ay boyunca bir objeyi ismine göre geri getirmesi konusunda eğitilen farklı cinslerden köpekleri incelediler. Eğitim sırasında doğru nesneyi getiren köpek yiyecekle ödüllendirildi. Köpek sürekli olarak doğru nesneyi getirdiğinde ya da seçtiğinde eğitim başarılı kabul edildi.

    TANIDIK KELİMLER BEYİNDE AKTİVASYONU ARTIRIYOR

    Bu sürenin ardından bilim insanları köpeklerin beynini fonksiyonel MRI yöntemiyle görüntüledi. Görüntüleme sırasında köpek sahipleri cihaz önünde durdu ve her bir objeyi göstererek bu objenin ismini söyledi. Sahipler ayrıca rastgele nesneler gösterilirken anlamsız kelimeler söylediler.

    Sörf- Köpek
    © REUTERS / Monica Almeida
    Bilim insanları ‘Kediler mi yoksa köpekler mi daha zeki?' sorusunun yanıtını buldu
    MRI sonuçları daha önce eğitildikleri kelimeleri duyduklarında köpeklerin beyninin işitsel bölgelerindeki aktivasyonun hiç duymadıkları kelimelere göre arttığını gösterdi.

    ‘SÜREÇ İNSANLARDA TAM TERSİ'

    Araştırmada yer alan Ashley Prichard köpeklerin bildikleri ve bilmedikleri kelimeleri bilişsel olarak ayırma biçimlerinin insanlarda işleyen süreçle tamamen farklı olduğunun da elde edilen bulgular arasında olduğunu belirtti. Prichard "İnsanlar tipik olarak, bilinen kelimelere kıyasla yeni kelimelere daha büyük nöral aktivasyon gösterirler" ifadelerini kullandı.

    Araştırmacılara göre sahiplerinin anlaşılma isteğini hisseden köpekler onları memnun etmek için kelimelere bu tür bir beyinsel aktivasyonla yanıt veriyorlar.

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    Etiketler:
    MRI, fonksiyonel MRI, kelime, köpek, Frontiers in Neuroscience, Ashley Prichard
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