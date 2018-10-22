Uçuk virüsü Alzheimer’a yol açıyor olabilir

50 yaşın altındaki her üç kişiden ikisini etkileyen ve uçuğa neden olan HSV-1 tipi herpes virüsünün Alzheimer hastalığının gelişimiyle bağlantılı olabileceği ileri sürülüyor.

Manchester Üniversitesi Nörobilim ve Deneysel Psikoloji Bölümü profesörlerinden Ruth Itzhaki, bu virüsün Alzheimer vakalarından yüzde 50'si veya daha fazlasında rolü olduğunu belirtti.

Professor Ruth Itzhaki has co-authored a paper revealing new evidence of a link between the herpes infection and Alzheimer’s disease https://t.co/563561bt1f — FBMH UoM 👻 (@FBMH_UoM) July 16, 2018

© Flickr / Moyan Brenn Şekerli gazlı içecekler Alzheimer riskini artırıyor olabilir

​Bilim insanları bu yılın başlarında Alzheimerlı hastaların beyinlerinde iki tür uçuk, HHV-6A ve HHV-7'nin yaygın olduğunu açıklamışlardı. HHV-6A ve HHV-7 tipleri sıklıkla çocuklarda görülüyor ve deride döküntüye yol açıyor. Genel olarak zararsız olduğu düşünülen bu iki tip virüs hücrelerde ve merkezi sinir sisteminde ömür boyu kalıyor.

UÇUK VİRÜSÜ OLANLARDA RİSK 12 KAT DAHA FAZLA

Itzhaki ve ekibinin ulaştığı sonuçlara göre Alzheimer'la yakın ilişkili gen olan ApoE4'ün bir kopyasını taşıyanlarda uçuk, genin başka bir varyasyonuna sahip olanlarla nazaran daha sık görülüyor.

© AFP 2018 / DOMINIQUE FAGET Bilim insanları 'Batı diyetinin' Alzheimer hastalığının gelişimini hızlandırdığını belirledi

The Conversation'da araştırmalarından elde ettiği bulguları paylaşan Itzhaki virüsün beyinde muhtemelen tekrarlayan şekilde aktif hale geldiğini ve bu durumun kümülatif hasara yol açıyor olabileceğini belirtti. "Beyninde HSV-1 tipi uçuk virüsü bulunan ApoE4 genine sahip kişilerde Alzheimer hastalığının gelişmesi olasılığı, bu faktörü barındırmayanlara göre 12 kat daha fazla" diyen bilim insanı çalışmasında bir veri tabanını ayrıntılı olarak inceledi.

‘ANTİ-HERPES İLAÇLAR TEDAVİDE KULLANILABİLİR'

Itzhaki, "150'den fazla yayının HSV-1'in Alzheimer'da rolü olduğunu güçlü bir şekilde desteklediğini düşünürsek, bu bulgular Alzheimer hastalığını tedavi etmek için anti-herpes ilaçların kullanımını büyük ölçüde haklı kılıyor" dedi.

Çalışma, uçukların Alzheimerlere neden olduğunu kanıtlamasa da HSV-1 virüsü taşınması ile daha sonra gelişen demans arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor.