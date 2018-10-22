Uçuk virüsü Alzheimer’a yol açıyor olabilir

50 yaşın altındaki her üç kişiden ikisini etkileyen ve uçuğa neden olan HSV-1 tipi herpes virüsünün Alzheimer hastalığının gelişimiyle bağlantılı olabileceği ileri sürülüyor.
Manchester Üniversitesi Nörobilim ve Deneysel Psikoloji Bölümü profesörlerinden Ruth Itzhaki, bu virüsün Alzheimer vakalarından yüzde 50'si veya daha fazlasında rolü olduğunu belirtti.
Professor Ruth Itzhaki has co-authored a paper revealing new evidence of a link between the herpes infection and Alzheimer’s disease https://t.co/563561bt1f— FBMH UoM 👻 (@FBMH_UoM) July 16, 2018
UÇUK VİRÜSÜ OLANLARDA RİSK 12 KAT DAHA FAZLA
Itzhaki ve ekibinin ulaştığı sonuçlara göre Alzheimer'la yakın ilişkili gen olan ApoE4'ün bir kopyasını taşıyanlarda uçuk, genin başka bir varyasyonuna sahip olanlarla nazaran daha sık görülüyor.
‘ANTİ-HERPES İLAÇLAR TEDAVİDE KULLANILABİLİR'
Itzhaki, "150'den fazla yayının HSV-1'in Alzheimer'da rolü olduğunu güçlü bir şekilde desteklediğini düşünürsek, bu bulgular Alzheimer hastalığını tedavi etmek için anti-herpes ilaçların kullanımını büyük ölçüde haklı kılıyor" dedi.
Çalışma, uçukların Alzheimerlere neden olduğunu kanıtlamasa da HSV-1 virüsü taşınması ile daha sonra gelişen demans arasında bir ilişki olduğunu gösteriyor.
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