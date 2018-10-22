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14:44 22 Ekim 2018
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    Android telefon fiyatları zamlanacak

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    Bilim
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    Avrupa Komisyonu'nun kestiği 5 milyar dolarlık ceza Google'ı harekete geçirdi. Artık Chrome ve Google Arama'yı kullanmak istemeyen cihaz üreticilerinden 40 dolar lisans ücreti alınacak. Google'ın bu adımı nedeniyle Android telefon fiyatları zamlanacak.

    Avrupa Komisyonu'nun, Android işletim sistemindeki uygulamaların rekabeti ihlal ettiği gerekçesiyle 5 milyar dolarlık ceza kestiği Google, önemli bir değişikliğe gidiyor.

    Buna göre Google, Android cihazlarında Chrome ve Google Arama servislerini kullanmayı istemeyen üreticilerden ek lisans ücreti alacak. Android telefon fiyatlarını artıracak olan bu ücret, cihaz başına 40 dolara kadar çıkabilecek.

    Google
    © REUTERS / Mike Blake
    Google'dan rekor cezaya itiraz
    Komisyonun kestiği cezaya itiraz eden Google, Avrupa Birliği'nin kararına uyarak Android cihaz üreticilerine Chrome ve Google Arama yerine alternatiflerini kullanma izni vermişti.

    Ancak önceden yüklü olarak gelen bu uygulamalardan elde ettiği geliri düşen Google, bu kaybını telafi etmek için Chrome ve Google Arama hizmetlerini kullanmayı istemeyen cihaz üreticilerinden, Android için lisans ücreti almaya başlayacak.

    The Verge'de yer alan ve Google'ın kamuoyuna açıklanmamış gizli belgelerine dayandırılan habere göre, Google uygulamaları yerine, kendi Android kurulumunu kullanmayan üreticilerden, cihaz başına 40 dolara kadar çıkan bir lisans ücreti alınacak.

    2019'DA DEVREYE GİRECEK

    Bu kapsamda, ABD'li teknoloji devinin Avrupa ülkelerini 3 farklı fiyatlandırma bölgesine ayıracak. Söz konusu lisans ücretinde ayrıca Android cihazın ekranının piksel yoğunluğu da dikkate alınacak.

    Buna göre giriş seviyesi Android cihazlar için 2.50 dolar olarak uygulanması beklenen lisans ücreti, piksel yoğunluğu 400 ile 500 ppi olan cihazlarda 20 dolar, piksel yoğunluğu 500 ppi'den yüksek cihazlarda ise 40 dolar olacak.

    Haberde, Google'ın bu yeni lisans ücreti politikasını, 1 Şubat 2019'dan sonra etkinleştirilen Android cihazlarda devreye almasının beklendiği belirtildi.

     

    Etiketler:
    fiyat, zam, Android Technics, Google, Avrupa Komisyonu, Türkiye
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