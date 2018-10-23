İsveç'te bulunan Karolinska Enstitüsü'nde görevli bilim insanları ile İngiliz araştırmacıların işbirliğinde yürütülen bir araştırmada, yeni bir insan hücresi yapısı keşfedildi. Çalışma, konfokal mikroskopi ve kütle spektrometresi kullanılarak insan hücre hatları üzerinde gerçekleştirildi. Araştırmada keşfedilen yeni hücre yapısının, hücrenin çevresindekilere bağlanmak için kullandığı bir tür protein kompleksi olduğu belirtildi.

HÜCRE BÖLÜNMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNUYOR

Biçimsel özelliklerinden dolayı "ağsı yapışkanlar" adı verilen yeni hücre yapısının, bugüne kadar bilinenlerden farklı olarak, eşsiz bir moleküler bileşime sahip olduğu belirtildi. Araştırmacılar, söz konusu yeni hücre yapısının, hücre bölünmesinde önemli bir rol oynadığını açıkladı. Bilim dünyasını heyecanlandıran araştırmanın sonuçları "Nature Cell Biology" dergisinde yayımlandı.

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Araştırmanın öncülerinden, Karolinska Enstitüsü Biyolojik Bilimler ve Besin Bölümü'nden Prof. Staffan Strömblad, elde edilen bulgular hakkında bilgi verdi. "2018 yılında yeni bir hücre yapılanması keşfedebiliyor olmak gerçekten heyecan verici" diyen Prof. Strömblad, "Bu yeni bağlanma kompleksi, hücre bölünmesi sırasında hücrenin matrise nasıl bağlı kaldığı gibi bilimsel olarak henüz cevaplanmamış sorulara yanıt oluşturabilir. Bu yeni bağlanma kompleksinin, hücre bölünmesi sırasında olduğu gibi kaldığını ve hücreye tutunduğunu ortaya koyduk" dedi.

Araştırmacılar ayrıca, keşfedilen yeni hücre yapılanmasının, hücre bölünmesinin ardından 'yavru hücre'lerin doğru noktaya yerleşme kabiliyetlerini de kontrol ettiğini belirtti.

Öte yandan, söz konusu çalışma, canlı organizmalarda yeni bağlanma komplekslerini incelemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu ortaya çıkardı.