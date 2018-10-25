Köpekbalıkları ve insanlar aynı obezite genine sahip

Bilim insanlarının köpekbalıklarıyla ilgili yaptıkları çalışma, bazı ortak genlerin yüzlerce yıl önce ortak atadan alındığını gösteriyor.

Bilim insanlarının köpekbalığı genomunu sıralaması, insanlar ile köpekbalıklarının üreme, uyku ve obezite genlerinin aynı olduğunu ortaya çıkardı.

Japonya'daki RIKEN Biyosistem Dinamikleri Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar, diğer Japon enstitüleri ve akvaryumları ile işbirliği yaparak, ilk kez iki köpekbalığının, catshark ve bambu köpekbalığı türlerinin, tüm genomlarını çözdü. Genomların analiz edilmesi ve diğer omurgalı türlerle karşılaştırılması insanlarla genetik benzerliklere dair yeni veriler sunuyor.

​Köpekbalıkları ve insanların farklı şekilde evrimleşse de aynı genetik elementlere sahip olması, bu elementlerin yaklaşık 450 milyon yıl önce uzun bir süre önce yaşamış ortak bir atadan alındığını gösteriyor. Dolayısıyla bu genlerin köpekbalıkları ile kemikli balıkların ayrılmasından önceki son ortak atada var olduğu düşünülüyor. Kemik değil kıkırdak yapısına sahip köpekbalıkları bu şekilde evrimleşirken, kemikli balık türü ise dinozorlardan kertenkele ve insana, bildiğimiz omurgalı canlı türlerine doğru evrimleşti.

Köpekbalıkları ve insanların son ortak atalarının neye benzediği tam olarak bilinmiyor. Nature dergisinde 2012 yılında yayımlanan bir makale ve Chicago Üniversitesi ekibinin eriştiği bulgular, köpekbalıkları ile kemikli balıkların atasının ‘Acanthodes bronni' olduğuna ve bu türün daha çok köpekbalıklarına benzediğini gösteriyordu.