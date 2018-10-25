Köpekbalıkları ve insanlar aynı obezite genine sahip

Bilim insanlarının köpekbalığı genomunu sıralaması, insanlar ile köpekbalıklarının üreme, uyku ve obezite genlerinin aynı olduğunu ortaya çıkardı.
Japonya'daki RIKEN Biyosistem Dinamikleri Araştırma Merkezi'ndeki araştırmacılar, diğer Japon enstitüleri ve akvaryumları ile işbirliği yaparak, ilk kez iki köpekbalığının, catshark ve bambu köpekbalığı türlerinin, tüm genomlarını çözdü. Genomların analiz edilmesi ve diğer omurgalı türlerle karşılaştırılması insanlarla genetik benzerliklere dair yeni veriler sunuyor.
Getting a grip on slow but unique shark evolution https://t.co/ta4B2xfEg4 https://t.co/IQhvCXQ4bX via @itaintmagic @NatureEcoEvo @RIKEN_BDR #shark #science #evolution #genome #riken #scicomm #sciblog #scienceresearch— ItAintMagic (@ItAintMagic) October 10, 2018
Köpekbalıkları ve insanların son ortak atalarının neye benzediği tam olarak bilinmiyor. Nature dergisinde 2012 yılında yayımlanan bir makale ve Chicago Üniversitesi ekibinin eriştiği bulgular, köpekbalıkları ile kemikli balıkların atasının ‘Acanthodes bronni' olduğuna ve bu türün daha çok köpekbalıklarına benzediğini gösteriyordu.
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