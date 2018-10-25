İnsan idrarı kullanılarak, çevre dostu tuğla üretildi

© REUTERS / Philippe Wojazer Paris'te yerleştirilen açık hava pisuarları tepki çekti Cape Town Üniversitesi'nde mühendislik öğrencilerinin, erkekler tuvaletinden topladıkları idrarı kullanarak, çevre dostu bir yöntemle tuğla üretmeyi başardı.

İDRAR, KUM VE BAKTERİ

Tuğlanın, İnsan idrarı, kum ve tuğlayı oda sıcaklığında katılaşmasına imkan sağlayan bir çeşit bakteriyi bir araya getirerek, üretildiği aktarıldı. İlk olarak idrardan katı gübre üreten öğrenciler, daha sonra üniversitenin 'bio-tuğla' adını verdiği buluşlarını büyütmek için, mikrobik karbonat çökelmesi adı verilen bir süreç izledikleri belirtildi.

Üretim sürecinde kritik rol oynayan bakterilerin, idrardaki üreyi çökelten bir enzim ürettiği ve ortaya kalsiyum karbonat çıkarttığı daha sonra da kalsiyum karbonat kum tanelerini birbirine bağlayarak, ortaya sert tuğlalar çıkmasını sağladığı açıklandı.

Bio-brick: world's first brick made with human urinehttps://t.co/a46dCoHFLI pic.twitter.com/XDBISbvFo7 — Republic of Math (@republicofmath) October 25, 2018

​'TEMELDE, MERCAN KAYALARININ OKYANUSLARDA YAPTIĞININ AYNISINI YAPIYORUZ'

Cape Town Üniversitesi'nde (UCT) görev yapan Dr. Dyllon Randall BBC'ye yaptığı açıklamada, "Temelde, mercanların okyanuslarda yaptığının aynısı yapıyoruz" yorumunda bulundu.

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Normal tuğlaların yapım aşamasında, kireç ocaklarında yüksek ısı kullanılarak fırınlanması gerektiği için üretim sürecinde doğaya büyük miktarda karbondioksit salmakta olduğu bilinmekte.

"Geçen sene tuğlanın üretimine başladığımızda, kireç taşından üretilmiş bir tuğlanın yüzde 40'ina eş değerde bir sertlik elde etmeyi başardık" diyen Dr. Randall, "Tuğlanın içerisine koyduğumuz bileşen malzemeyi değiştirerek, yeniden kalıba koyduk ve bakterilerin partikülleri daha uzun süre çimentolamasına izin verdik. Sadece birkaç ay sonrasında ise bu işlem sayesinde tuğlanın sertliğini iki kat oranında arttırdık" ifadelerini kullandı.

KOKU DAHA SONRADAN KAYBOLUYOR

This South African super-strong brick is made from human urine — a world first | @BISouthAfrica https://t.co/6JcyiCdffT pic.twitter.com/WFCK0XwKMY — News24 (@News24) October 25, 2018

​İnsan idrarından üretilen çevre dostu tuğlanın yapım aşamasının normal tuğlaya göre oldukça ‘kokulu' olduğunu belirten Randall, "Diyelim ki bir evcil hayvanınız var ve köşeye işedi. Aldığınız o güçlü koku, salınan amonyağa ait. Bu süreçte bir yan ürün olarak amonyak ortaya çıkıyor. Daha sonra bu, amonyak nitrojen zengini gübreye dönüştürülüyor" diye konuştu.

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Yüksek oranda pH ile çalıştıkları için tüm zararlı patojenlerin ve bakterilerin öldüğünü bu sebeple kokunun ortadan kalktığını belirten Randall, 48 saat içerisinde tuğlalardaki amonyak kokusunun tamamen gittiğini ve sağlık açısından herhangi bir risk oluşturmadığını aktardı.

Tuğlalaların büyümesi için dört ila altı gün gerekiyor. Tuğlanın ne kadar güçlü olmasını istiyorsanız, süreç o kadar uzuyor.