İnsan idrarı kullanılarak, çevre dostu tuğla üretildi

İDRAR, KUM VE BAKTERİ
Tuğlanın, İnsan idrarı, kum ve tuğlayı oda sıcaklığında katılaşmasına imkan sağlayan bir çeşit bakteriyi bir araya getirerek, üretildiği aktarıldı. İlk olarak idrardan katı gübre üreten öğrenciler, daha sonra üniversitenin 'bio-tuğla' adını verdiği buluşlarını büyütmek için, mikrobik karbonat çökelmesi adı verilen bir süreç izledikleri belirtildi.
Üretim sürecinde kritik rol oynayan bakterilerin, idrardaki üreyi çökelten bir enzim ürettiği ve ortaya kalsiyum karbonat çıkarttığı daha sonra da kalsiyum karbonat kum tanelerini birbirine bağlayarak, ortaya sert tuğlalar çıkmasını sağladığı açıklandı.
Bio-brick: world's first brick made with human urinehttps://t.co/a46dCoHFLI pic.twitter.com/XDBISbvFo7— Republic of Math (@republicofmath) October 25, 2018
'TEMELDE, MERCAN KAYALARININ OKYANUSLARDA YAPTIĞININ AYNISINI YAPIYORUZ'
Cape Town Üniversitesi'nde (UCT) görev yapan Dr. Dyllon Randall BBC'ye yaptığı açıklamada, "Temelde, mercanların okyanuslarda yaptığının aynısı yapıyoruz" yorumunda bulundu.
"Geçen sene tuğlanın üretimine başladığımızda, kireç taşından üretilmiş bir tuğlanın yüzde 40'ina eş değerde bir sertlik elde etmeyi başardık" diyen Dr. Randall, "Tuğlanın içerisine koyduğumuz bileşen malzemeyi değiştirerek, yeniden kalıba koyduk ve bakterilerin partikülleri daha uzun süre çimentolamasına izin verdik. Sadece birkaç ay sonrasında ise bu işlem sayesinde tuğlanın sertliğini iki kat oranında arttırdık" ifadelerini kullandı.
KOKU DAHA SONRADAN KAYBOLUYOR
This South African super-strong brick is made from human urine — a world first | @BISouthAfrica https://t.co/6JcyiCdffT pic.twitter.com/WFCK0XwKMY— News24 (@News24) October 25, 2018
İnsan idrarından üretilen çevre dostu tuğlanın yapım aşamasının normal tuğlaya göre oldukça ‘kokulu' olduğunu belirten Randall, "Diyelim ki bir evcil hayvanınız var ve köşeye işedi. Aldığınız o güçlü koku, salınan amonyağa ait. Bu süreçte bir yan ürün olarak amonyak ortaya çıkıyor. Daha sonra bu, amonyak nitrojen zengini gübreye dönüştürülüyor" diye konuştu.
Tuğlalaların büyümesi için dört ila altı gün gerekiyor. Tuğlanın ne kadar güçlü olmasını istiyorsanız, süreç o kadar uzuyor.
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