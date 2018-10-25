Alzheimer’ı yenebilecek ilaç bulundu

© Flickr / Moyan Brenn Şekerli gazlı içecekler Alzheimer riskini artırıyor olabilir

Alzheimer'ın temel özelliklerinden biri beyinde bilişsel bozukluğa neden olan Amiloyit Beta proteinin birikmesidir. Bu protein, plaklar oluşturuyor ve beyin hücrelerinin yüzeyindeki eşsiz proteinlerle temasa girerek hücrelerin kitleler halinde ölmesine neden oluyor.

Nature Chemistry dergisinde yer alan habere göre, bilim insanlarının keşfettiği ilaç bu plakların beyin hücrelerine yapışmasını önlüyor ve böylelikle hücrelerin ölümünü önlüyor. Araştırmacılar, Amiloyit Beta plaklarının proteinlerle temas ettiği yeri tespit etti.

Dr. Lin Jiang, "Bir kalkan gibi Amiloyit Beta'nın beyin hücrelerine bağlanmasını önleyerek onları ölümden koruyabilecek bir ilaç arıyorduk" diye anlattı.

Bilim insanları, uygun ilacı bulmak için 32 binden fazla çeşitli ilaç inceledi. Aralarından en umut verici ALI6 çıktı. Bu ilaç fareler üzerinde denendi. Testler sırasında ilaç, Amiloyit Beta'nın yol açtığı hücre ölümünü neredeyse tamamen önlemeyi başardı.

Ayrıca ALI6'nın iki önemli özelliği olduğu ifade edildi. İnsan için zararlı değil ve kandan beyne nüfuz edebiliyor.

Bilim insanları, ilacın etkinliğini doğrulamak için, insanlar üzerinde testlere geçmeden önce hayvanlar üzerinde bir dizi testten geçmesi gerektiğinin altını çizdi.