Arjantin’de bilinmeyen bir dinozor türünün kemikleri bulundu

Makalede, yaklaşık 110 milyon yıl önce yaşayan dinozora, Lavocatisaurus agrioensis adı verildiği ve dinozorun, otçul, uzun boyunlu ve uzun kuyruklu, dört bacaklı sauropodlar grubuna ait olduğu belirtiliyor.
Bulunan kalıntıların 12 metre uzunluğunda bir yetişkin ve altı ile yedi metre uzunluklarında iki genç dinozora ait olduğu belirtilen makalede, kalıntıların bulunduğu alanın o dönemlerde çöl olduğundan, dinozorlar için sıra dışı bir yer olduğu bilgisi de yer aldı.
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