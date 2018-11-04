Rusya: Glonass-M navigasyon uydusu yörüngeye başarıyla yerleştirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Arhangelsk bölgesindeki Plesetsk uzay üssünden yapılan fırlatma işleminin ardından Soyuz-2.1b roketinin Glonass-M navigasyon uydusunu yörüngeye başarıyla götürdüğünü duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre dün gece saatlerinde Plesetsk uzay üssünden fırlatılan Soyuz-2.1b roketi, üçüncü aşamasından başarıyla ayrıldı. Roketin Fregat üst aşaması, Glonass-M navigasyon uydusunu yörüngedeki hesaplanan noktaya doğru bir şekilde yerleştirdi.

Glonass-M uydusunun kontrolü Titov Ana Test ve Uzay Sistemleri Kontrol Merkezi tarafından gerçekleştirildi. Merkez, navigasyon uydusu yerleştirildikten sonra Fregat üst aşama roketinin yörüngeden çıkarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi.

Soyuz-MS roketiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na fırlatılan Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ve Nick Hague, rokette çıkan bir arıza sonucu paraşütle atlamak zorunda kalmıştı. Arızanın roketteki bir sensörün Baykonur Üssü’ndeki montaj çalışmaları sırasında bozulmasından kaynaklandığı aktarılmıştı.