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23:02 04 Kasım 2018
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    öğrenciler

    Araştırmacılar yabancı dil öğrenmeye başlamak için en iyi yaşı belirledi

    © Sputnik /
    Bilim
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    Çeşitli milliyet ve yaş gruplarından 670 bin kişiden topladıkları bilgileri bilgisayar modellemesiyle analiz eden bilim insanları, yabancı dil gramerinin çocukluk ve ergenlik döneminde en iyi şekilde kavrandığını belirledi.

    Sınav- Öğrenci
    © AA /
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    Bilim insanları en küçüğü 10, en yaşlısıysa 70 yaşında olmak üzere çeşitli milliyet ve yaş gruplarından toplam 670 bin kişi arasında anket yaparak, katılımcıların yaşlarını ve ne kadar süreyle İngilizce eğitim gördüklerini belirledi. Ankete katılanlar ayrıca gramer kurallarıyla ilgili teste de tabi tutuldu.

    GRAMER ÖĞRENİMİNDE ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

    Tüm bu bilgileri bilgisayar modellemesiyle analiz eden araştırmacılar, yabancı dil gramerinin çocukluk ve ergenlik döneminde en iyi şekilde kavrandığını belirledi.

    Araştırma ayrıca 18 yaşından sonra insanların yabancı dili hızlı öğrenme kabiliyetlerinin korunduğunu, ancak bir dili ana diliymiş gibi kullanma seviyesine ulaşmanın çok daha zor olduğunu ortaya koydu.

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    © AA / Serhan Başçuhadar
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    Bilim insanları, ortaya çıkan sonucun kişiliğin gelişimini etkileyen hem biyolojik hem de sosyokültürel faktörlerle açıklanabileceğini kaydetti.

    SOSYOKÜLTÜREL FAKTÖRLER BELİRLEYİCİ

    Araştırma ekibinde yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Josh Tenenbaum, "Kabaca söylemek gerekirse (yabancı dili iyi kavramanın yaşı) 17-18 yaşına kadar ulaşabilen çoğunluk ve ergenlik dönemini kapsıyor. Sonrasında insan baba evinden ayrılarak, belki de tam anlamıyla çalışmaya başlar, belki de öğrenci olur. Toplu olarak bu faktörler herhangi bir dilin öğrenme hızını etkileyebilir" açıklamasında bulundu.

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    Etiketler:
    Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Prof. Josh Tenenbaum, ABD
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