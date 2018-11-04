Araştırmacılar yabancı dil öğrenmeye başlamak için en iyi yaşı belirledi

GRAMER ÖĞRENİMİNDE ÇOCUKLUK VE ERGENLİK DÖNEMİ ÖN PLANA ÇIKIYOR
Tüm bu bilgileri bilgisayar modellemesiyle analiz eden araştırmacılar, yabancı dil gramerinin çocukluk ve ergenlik döneminde en iyi şekilde kavrandığını belirledi.
Araştırma ayrıca 18 yaşından sonra insanların yabancı dili hızlı öğrenme kabiliyetlerinin korunduğunu, ancak bir dili ana diliymiş gibi kullanma seviyesine ulaşmanın çok daha zor olduğunu ortaya koydu.
SOSYOKÜLTÜREL FAKTÖRLER BELİRLEYİCİ
Araştırma ekibinde yer alan Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) Prof. Josh Tenenbaum, "Kabaca söylemek gerekirse (yabancı dili iyi kavramanın yaşı) 17-18 yaşına kadar ulaşabilen çoğunluk ve ergenlik dönemini kapsıyor. Sonrasında insan baba evinden ayrılarak, belki de tam anlamıyla çalışmaya başlar, belki de öğrenci olur. Toplu olarak bu faktörler herhangi bir dilin öğrenme hızını etkileyebilir" açıklamasında bulundu.
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